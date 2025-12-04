EQS-News: ENCAVIS erwirbt im Bau befindlichen Windpark (41 MW) in Nordfrankreich

EQS-News: Elbe BidCo GmbH / Schlagwort(e): Expansion/Kooperation

ENCAVIS erwirbt im Bau befindlichen Windpark (41 MW) in Nordfrankreich



04.12.2025 / 08:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.









Corporate News ENCAVIS erwirbt im Bau befindlichen Windpark (41 MW) in Nordfrankreich



Hamburg, 4. Dezember 2025 – Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis hat von ENERTRAG SE einen im Bau befindlichen Windpark in der französischen Gemeinde Mézières-sur-Oise, im Département Aisne erworben. Das Projekt mit einer geplanten Gesamtleistung von rund 41 Megawatt (MW) liegt etwa 100 Kilometer südlich von Lille. Der Windpark soll Ende 2026 ans Netz gehen.



Simon Hagedorn, CFO der ENERTRAG SE, äußert sich wie folgt zum Verkauf: „Die Zusammenarbeit mit Encavis hat sich über die Jahre als verlässliche Partnerschaft bewährt. Mit dem Windpark Vallée de Joie in Mézières-sur-Oise setzen wir unsere erfolgreiche Kooperation nun auch in Frankreich fort und freuen uns ein weiteres hochwertiges ENERTRAG-Projekt umzusetzen. Encavis teilt unsere Überzeugung, dass nachhaltige Energieprojekte auf langfristigen Partnerschaften und professioneller Umsetzung basieren. Gemeinsam leisten wir einen konkreten Beitrag zur Energiewende in Europa."



Mario Schirru, CEO der Encavis, ergänzt: „Mit dem Windpark Vallée de Joie in Mézières-sur-Oise erweitern wir unser Windpark-Portfolio in Frankreich auf 250 MW und setzen damit ein starkes Zeichen: Wir treiben die Diversifizierung unseres europäischen Portfolios mit großen Schritten voran. Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner ENERTRAG realisieren wir diesen Meilenstein und leisten einen weiteren kraftvollen Beitrag für noch mehr Dynamik in der europäischen Energielandschaft.



Der Windpark umfasst sechs Windenergieanlagen des Typs Nordex N163 und eine Windenergieanlage des Typs N149, jeweils mit einer Leistung von 5,9 MW. Die erwartete jährliche Stromproduktion liegt bei rund 98 GWh. Die Stromabnahme ist über eine Einspeisevergütung mit einer Laufzeit von 20 Jahren gesichert.





***





Über ENCAVIS

Encavis ist einer der führenden Stromerzeuger aus Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solaranlagen und Batteriespeichern in 13 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Dänemark und die Niederlande. Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive Beteiligungsmöglichkeiten an Erneuerbare-Energien-Anlagen. Die Tochtergesellschaft Stern Energy ergänzt das Leistungsportfolio als europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen rund um Photovoltaik-Anlagen.



Mit einer installierten Gesamtleistung von rund 4 Gigawatt trägt Encavis maßgeblich zur nachhaltigen Energieversorgung und zur Erreichung der europäischen Klimaziele bei.



Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com.



Medienkontakt

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com



Datenschutzhinweise für Geschäftspartner sowie für Kontakte per E-Mail, Telefon und Videokonferenz finden Sie hier.





Über ENERTRAG

Seit mehr als 25 Jahren setzt ENERTRAG die Energiewende um. Über 1.200 Mitarbeiter*innen planen, bauen und betreiben Verbundkraftwerke: basierend auf Wind- und Solaranlagen, eigener Netzinfrastruktur, Batterien und Elektrolyseuren. Diese liefern verlässlich und bedarfsgerecht Strom, Wärme und grünen Wasserstoff – und ersetzen so jedes fossile Kraftwerk.



Mit unseren eigenen Anlagen erzeugen wir jährlich rund 2.000 Gigawattstunden Strom aus Wind und Sonne und seit 2011 grünen Wasserstoff. Auf dieser Basis entwickeln wir Energieprojekte mit über 30 Gigawatt Leistung – in neun Ländern auf vier Kontinenten.



ENERTRAG steht für die globale Energieversorgung der Zukunft: nachhaltig, sicher, regional verankert. Damit unsere Erde lebenswert bleibt.



www.enertrag.com



Kontakt:

ENERTRAG SE

Michael Rassinger

Pressesprecher

Tel.: +49 16096261279

E-Mail: michael.rassinger@enertrag.com

04.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2240152 04.12.2025 CET/CEST