EQS-News: S.Pellegrino kündigt langfristige Partnerschaft mit Ferrari an - mit dem gemeinsamen Ziel, Menschen zu inspirieren, ihr Bestes zu geben

Die strategische Allianz soll die Positionierung von S.Pellegrino als Premium-Lifestyle-Marke weiter stärken, jüngere Zielgruppen noch intensiver einbinden und die Marke global noch attraktiver in Szene zu setzen.

MAILAND, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- S.Pellegrino, die ikonische Marke für Mineralwasser, kündigt heute eine langfristige globale Partnerschaft mit Ferrari an. Die Zusammenarbeit basiert auf gemeinsamen Werten, die beide Marken verbinden: italienisches Erbe und Lebensgefühl, Handwerkskunst und der Anspruch auf Exzellenz. Im Rahmen der Vereinbarung wird S.Pellegrino sowohl mit der Scuderia Ferrari HP (dem Formel-1-Team) als auch mit der Ferrari Challenge Trofeo Pirelli (der 1993 ins Leben gerufenen Markenrennserie) kooperieren.

Diese Partnerschaft vereint zwei italienische Ikonen, deren Geschichte, ihre Handwerkskunst und ihr Streben nach Perfektion eng miteinander verwoben sind. Ausgehend vom Ziel von S.Pellegrino - die Kunst des geschmackvollen Lebens zu pflegen – soll die Kooperation Verbraucherinnen und Verbraucher dazu inspirieren, ihr Bestes zu geben.

Muriel Lienau, CEO von Nestlé Waters & Premium Beverages, erläutert: „S.Pellegrino und Ferrari sind tief in italienischen Traditionen verwurzelt. Wir nutzen ihre ikonische Strahlkraft, um mit S.Pellegrino weiter zu wachsen und unsere Position als Premium-Lifestyle-Marke zu stärken. Gleichzeitig wollen wir durch authentische und innovative Markenerlebnisse ein jüngeres Publikum ansprechen."

S.Pellegrino verbindet mit Ferrari nicht nur die Herkunft, sondern auch eine gemeinsame Tradition. Seit über 125 Jahren verkörpert S.Pellegrino die Kunst des geschmackvollen Lebens und übersetzt authentische italienische Werte in Erlebnisse, die auf der ganzen Welt geschätzt werden. Die Partnerschaft baut auf diesem gemeinsamen Anspruch auf.

Im Rahmen der Partnerschaft entstehen im Co-Branding gemeinsame Markenaktivierungen. Sie sollen italienisches Lebensgefühl und moderne, hochwertige Lifestyle-Erlebnisse miteinander verbinden. Das reicht von exklusiven Produktkooperationen mit Ferraris weltberühmtem Designzentrum bis hin zu immersiven, digital geprägten Formaten. Mit diesen Initiativen zeigt S.Pellegrino seine Überzeugung, dass Geschmack und Kreativität die Kraft haben, das Leben zu bereichern – durch Momente, die inspirieren und den Alltag aufwerten.

Darüber hinaus wird S.Pellegrino in den nächsten Jahren einige globale Events veranstalten, bei denen kulinarische Vorreiter, visionäre Designer, Impulsgeber und Persönlichkeiten aus der Formel 1 zusammenkommen. Diese Begegnungen sollen insbesondere jüngere Menschen ansprechen – durch gemeinsame Erlebnisse, Kreativität und inspirierende Verbindungen.

Elisa Gregori, Global CMO für Nestlé Waters & Premium Beverages sagt: „Diese Partnerschaft ist eine natürliche Entwicklung unseres Anspruchs, das Markenerlebnis kontinuierlich zu bereichern – getragen von der Überzeugung, dass das Leben intensiver und bedeutsamer wird, wenn es bewusst und mit Tiefe gelebt wird. Beide Marken teilen die Leidenschaft, Momente zu schaffen, die zählen – definiert durch Qualität, Schönheit und Verbundenheit. Diese Kooperation lädt Menschen ein, das Beste zu entdecken, was das Leben zu bieten hat. Wir vereinen das Beste aus Italien, damit jeder sein eigenes Bestes entfalten und beisteuern kann."

Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenues Officer bei Ferrari S.p.A. sagt: „Ferrari schöpft seine Kraft aus einem italienischen Selbstverständnis, das auf Handwerk, Schönheit und dem ständigen Streben nach Verbesserung beruht. In S.Pellegrino sehen wir mehr als einen Partner. Wir teilen die gleichen Werte – Leidenschaft, Liebe zum Detail und den Wunsch, jedes Erlebnis zu veredeln. So wie S.Pellegrino das Alltägliche in etwas Besonderes verwandelt, wollen wir unsere Leistungen von Rennen zu Rennen weiter steigern. Vereint durch unser Erbe und unsere Vision möchten wir Fans und Konsumenten Erlebnisse bieten, die unverwechselbar italienisch und zugleich zukunftsorientiert sind. Wir wollen eine Verbindung zur nächsten Generation aufbauen, die in unseren gemeinsamen Wurzeln verankert sind."

Diese Partnerschaft markiert ein neues Kapitel in der 125-jährigen Geschichte von S.Pellegrino, die in den Alpen bei Bergamo begann und bis heute eng mit der einzigartigen Quellregion verbunden ist. Für uns ein Zeichen von Qualität und Exzellenz. Denn wir bei S.Pellegrino glauben an die Kraft, die Kunst des geschmackvollen Lebens zu fördern, und feiern das italienische Selbstverständnis, das beide Marken antreibt. Ein Selbstverständnis, das von Kreativität, Geschmack und dem unermüdlichen Streben nach Spitzenleistung lebt.

Die Bekanntgabe der Partnerschaft wird weltweit durch umfangreiche Kommunikation auf digitalen Kanälen, in Print, Out-of-Home und PR unterstützt.

S.Pellegrino ist eine internationale Marke der Sanpellegrino S.p.A. mit Sitz in Mailand, Italien. Das Mineralwasser, das über Tochtergesellschaften und Partner in mehr als 150 Ländern auf fünf Kontinenten vertrieben wird, steht seit über 125 Jahren für höchste Qualität und verkörpert italienischen Lebensstil als Verbindung von Genuss, Wohlbefinden und Ausgewogenheit. Mit seiner feinen, anhaltenden Perlage, die Frische und mineralische Harmonie betont, bietet S.Pellegrino ein gastronomisches Erlebnis auf höchstem Niveau.

Die Sanpellegrino S.p.A. zählt zu den führenden Unternehmen im italienischen Getränkesektor und verfügt über ein breites Portfolio aus Mineralwässern, alkoholfreien Aperitifs und Premium-Erfrischungsgetränken. Als Hersteller von Mineralwasser engagiert sich das Unternehmen seit jeher für den Schutz und die Förderung von Wasser als lebenswichtige Ressource – verantwortungsvoll und mit dem Ziel, höchste Qualität langfristig zu sichern.

