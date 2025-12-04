EQS-News: Waterdrop Inc. gibt ungeprüfte Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt, Nettogewinn steigt im Vergleich zum Vorjahr um 60,1 %

EQS-News: Waterdrop Inc. / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Waterdrop Inc. gibt ungeprüfte Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt, Nettogewinn steigt im Vergleich zum Vorjahr um 60,1 %



04.12.2025 / 16:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BEIJING, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am 3. Dezember 2025 hat Waterdrop Inc. (NYSE: WDH), eine führende Technologieplattform für Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen mit positiver sozialer Wirkung, ihre ungeprüften Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 30. September 2025 bekanntgegeben. Im Berichtsquartal verzeichnete Waterdrop ein Nettobetriebsergebnis von 974,9 Mio. RMB, was einem Anstieg von 38,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn belief sich auf 158,5 Mio. RMB, was einer Steigerung von 60,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, womit die Rentabilität im fünfzehnten Quartal in Folge erhalten blieb. Die betrieblichen Aufwendungen, einschließlich Vertriebs-, Verwaltungs- sowie F&E-Aufwendungen, machten 39,6 % des Umsatzes aus, was einem Rückgang von 8,3 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Seit der Ankündigung seines ersten Aktienrückkaufprogramms im September 2021 hat Waterdrop bis zum 30. November 2025 etwa 58,1 Mio. American Depositary Shares (ADS) auf dem freien Markt zurückgekauft.

Versicherungsgeschäft: Anstieg der Betriebserträge um 44,8 % gegenüber dem Vorjahr

Die versicherungsbezogenen Einnahmen von Waterdrop beliefen sich im dritten Quartal 2025 auf 869,7 Mio. RMB, was einem Anstieg von 44,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Betriebsgewinn im Versicherungsgeschäft erreichte 176,4 Mio. RMB, was einem Anstieg von 44 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Erstjahresprämien (FYPs) aus dem Versicherungsgeschäft stiegen im Quartalsvergleich um 32,3 %.

Durch den Einsatz von KI an wichtigen Berührungspunkten kann das Unternehmen neue Ertragsniveaus erschließen. Die von „AI Medical Insurance Expert" vermittelten Prämien stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 82 %. Dank des „KEYI.AI"-Underwriting-Assistenten wird der Underwriting-Workflow gestrafft und die entsprechende Bearbeitungszeit drastisch verkürzt, so dass Aufgaben, die zuvor mehrere Minuten in Anspruch genommen haben, nahezu verzögerungsfrei erledigt werden können. Inzwischen bearbeitet der „AI Customer Service Agent" selbstständig 600.000 Anfragen in einem Monat.

Waterdrop Insurance Marketplace stellt die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer in den Vordergrund und wird weiterhin innovative Versicherungsprodukte für sie und ihre Angehörigen anbieten. In diesem Quartal führte das Unternehmen den „Quan Jia Fu Family Protection Plan" ein, der bis zu neun Familienmitglieder in einer einzigen Police abdeckt, und verbesserte die „Guo Min Bao Mid-to-High-End Medical Insurance" durch ein erweitertes Netz von erstklassigen Privatkliniken. Darüber hinaus wurde die Produktmatrix der „Wu You Shou Hu" Invaliditätsversicherung verbessert, die eine umfassende Deckung bietet, von einem umfassenden Schutz, der „alle Krankheiten abdeckt", bis hin zu einem tiefgreifenden Schutz, der „lebenslange Auszahlungen bei schweren Krankheiten, die zu Invalidität führen", vorsieht.

Waterdrop Medical Crowdfunding sammelte insgesamt 71,2 Mrd. RMB für 3,61 Millionen Patientinnen und Patienten

Im Laufe des Quartals hat Waterdrop Medical Crowdfunding seine Mission „Leben retten" mit bemerkenswertem Erfolg umgesetzt. Bis zum 30. September 2025 haben rund 485 Millionen Menschen insgesamt 71,2 Mrd. RMB für 3,61 Millionen Patientinnen und Patienten über Waterdrop Medical Crowdfunding gespendet.

Im dritten Quartal hat Waterdrop Medical Crowdfunding seine Maßnahmen zur Risikokontrolle deutlich verstärkt. Durch fortschrittliche Analysen wurden die Erkennungsfähigkeiten des Algorithmusmodells verbessert. Durch die Nutzung von Spendenbesuchsmerkmalen hat er automatische Frühwarnsysteme verbessert, um Betrug besser zu erkennen und zu reduzieren. In diesem Quartal wurde auch ein verbessertes System zur Bewertung der Spender eingeführt, das nun umfassende Bewertungsgrundlagen bietet und Spendern einen klaren Einblick in die Zuweisung und Verwendung ihrer Beiträge ermöglicht. Dies hat die Transparenz, Rationalität und Nachvollziehbarkeit der Mittelverwendung in allen Phasen erheblich verbessert.

Seit dem Start im Jahr 2016 hat Waterdrop Medical Crowdfunding das Hilfsdienstmodell kontinuierlich verbessert und in Zusammenarbeit mit dem Civil Affairs Bureau in Guangzhou „Waterdrop Co-Help" eingeführt. Online-Antrag mit nur einem Klick für in Guangzhou registrierte Patientinnen und Patienten mit niedrigem Einkommen über die Plattform „Sui Hao Ban". Offline-Service-Teams werden durch den „Sui Jiu Yi•Co-Help Space" zur Bereitstellung von Tür-zu-Tür-Hilfsdiensten aufgestellt – eine innovative Praxis, bei der staatliche Hilfe und persönliche Unterstützung bei schweren Krankheiten eng miteinander verknüpft werden.

E-Find-Plattform hat in diesem Quartal über tausend Patientinnen und Patienten aufgenommen

Die Digital Clinical Trial Solution von Waterdrop hat ihr Wachstum im dritten Quartal 2025 fortgesetzt und einen Umsatz von ca. 31,9 Mio. RMB erzielt, was einer Steigerung von 31,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zum 30. September 2025 hatte das Unternehmen über die E-Find-Plattform insgesamt 13.282 Patientinnen und Patienten in 1.491 klinische Studienprogramme aufgenommen.

In diesem Quartal hat die E-Find Platform ihre Zusammenarbeit auf 216 Pharmaunternehmen und Auftragsforschungsinstitute ausgeweitet. Inzwischen hat auch die Zahl der aufgenommenen Patientinnen und Patienten einen historischen Höchststand erreicht: im dritten Quartal wurden über tausend Patientinnen und Patienten aufgenommen.

Im Bereich des digitalen Omnichannel-Marketings hat die E-Find Platform in diesem Quartal die Anwendung der Technologie von Großmodellen in Arzt-Patienten-Service-Szenarien kontinuierlich vorangetrieben und mehrere Projekte in den Bereichen Gesundheitsmanagement, Gesundheitsaufklärung und Digital Human umgesetzt. Darüber hinaus hat Waterdrop drei Jahre lang mit einem führenden multinationalen Pharmaunternehmen zusammengearbeitet und insgesamt Hunderttausende von Patientinnen und Patienten betreut, wobei die Effizienz der Dienstleistungen und die Benutzerfreundlichkeit erheblich verbessert wurden.

In Bezug auf die soziale Verantwortung hielt Waterdrop am Konzept der nachhaltigen Entwicklung fest und veröffentlichte in diesem Quartal seinen ESG-Bericht 2024, in dem zum ersten Mal zahlreiche Umweltdaten offengelegt wurden. Das Unternehmen hat seine ESG-Governance-Struktur weiter optimiert und das Management der ESG-Datenaufbereitung verbessert. Bis zum 30. September 2025 hat die Waterdrop Charity-Plattform mit 119 gemeinnützigen Organisationen zusammengearbeitet und über 15.500 gemeinnützige Projekte gestartet.

Peng Shen, Gründer, Chairman und Chief Executive Officer von Waterdrop, kommentiert: „Im dritten Quartal war KI der Haupttreiber für die Verbesserung der Geschäftsqualität und -effizienz und hat dem Unternehmen ein hohes zweistelliges Wachstum bei Umsatz und Gewinn beschert. Mit Blick auf die Zukunft werden wir technologische Chancen nutzen, indem wir die KI-Integration vertiefen und Innovationen im gesamten Ökosystem unseres Unternehmens vorantreiben, um so nachhaltiges Wachstum zu fördern. Wir sind bestrebt, dauerhafte Werte zu schaffen, indem wir unseren Nutzerinnen und Nutzern verlässliche Dienste anbieten, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften pflegen und uns weiterhin stark für unsere Aktionäre engagieren."

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/waterdrop-inc-gibt-ungeprufte-finanzergebnisse-fur-das-dritte-quartal-2025-bekannt-nettogewinn-steigt-im-vergleich-zum-vorjahr-um-60-1--302633258.html

04.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2240696 04.12.2025 CET/CEST