EQS-NVR: Deutsche Post AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Deutsche Post AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Deutsche Post AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

04.12.2025 / 10:10 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) 
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)03.12.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

1.150.000.000
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

04.12.2025 CET/CEST


Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
Ende der Mitteilung

2223796 04.12.2025 CET/CEST

