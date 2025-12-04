W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EU-Einigung auf schwächeres Waldschutzgesetz

dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU wird ein zentrales Waldschutzgesetz abschwächen und erneut verschieben. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich damit auf eine erneute Korrektur des eigentlich schon 2023 beschlossenen Vorhabens, wie beide Seiten mitteilten./mjm/DP/mis

