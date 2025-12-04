W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EU-Einigung auf schwächeres Waldschutzgesetz

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Umweltschutz

Brüssel (dpa) - Die EU wird ein zentrales Waldschutzgesetz abschwächen und erneut verschieben. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich damit auf eine erneute Korrektur des eigentlich schon 2023 beschlossenen Vorhabens, wie beide Seiten mitteilten.

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zugestern, 15:45 Uhr · onvista
Das Firmenlogo von Strategy
Dax Tagesrückblick 04.12.2025
Zinshoffnungen schieben Dax an - Auto-Aktien profitieren von Analystenstimmenheute, 17:50 Uhr · onvista
Zinshoffnungen schieben Dax an - Auto-Aktien profitieren von Analystenstimmen
Quartalszahlen im Fokus
Netflix, Snowflake, Salesforce: Frische Signale aus dem Tech-Sektorheute, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Börse am Morgen 04.12.2025
Dax mit positivem Handelsstart - Autowerte im Fokusheute, 10:01 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Sparkurs geplant
Porsche-Management strebt weitere massive Einsparungen anheute, 09:18 Uhr · dpa-AFX
Porsche-Management strebt weitere massive Einsparungen an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zugestern, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDgestern, 12:05 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden