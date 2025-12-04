Hapag-Lloyd sieht starkes Jahresende und warnt vor Suez-Chaos

Düsseldorf, 04. Dez (Reuters) - Die Reederei Hapag-Lloyd ist nach einem starken Novembergeschäft zuversichtlich für das Gesamtjahr gestimmt.

Die Nachfrage im November sei stark gewesen und die Buchungen hätten nach guten ersten neun Monaten über den Erwartungen gelegen, sagte Vorstandschef Rolf Habben Jansen am Donnerstag. Für 2025 könne das Nachfragewachstum bei vier bis 4,5 Prozent liegen nach sechs Prozent im Vorjahr. Zudem rechne er mit Blick auf das chinesische Neujahrsfest mit langsam anziehenden Frachtraten. Der Vorstand kündigte an, in den kommenden zwölf bis 18 Monaten die Stückkosten senken zu wollen, um im Wettbewerb mitzuhalten.

Mit Blick auf eine mögliche Wiedereröffnung der Route durch den Suezkanal im Jahr 2026 äußerte sich Habben Jansen vorsichtig. Es würde einige Monate dauern, bis die Branche den Neustart schrittweise vollzogen habe. Dies müsse geordnet geschehen, um eine Überlastung der Häfen in Europa und den USA zu vermeiden. Grundsätzlich wolle aber jeder wegen der höheren Effizienz zur Suez-Route zurückkehren. Für 2026 rechne Hapag-Lloyd mit einem Wachstum des Angebots an Schiffen von rund vier Prozent, während das Containervolumen nur um zwei Prozent zulegen dürfte.

Reedereien meiden die Route durch das Rote Meer seit November 2023 und nehmen den kostspieligeren Umweg um Afrika in Kauf. Grund sind Angriffe der Huthi-Miliz aus dem Jemen auf Handelsschiffe. Die Miliz hatte die Angriffe mit Solidarität mit den Palästinensern im Gaza-Krieg begründet.

