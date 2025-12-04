W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Honduras stoppt erneut Auszählung - Nasralla führt knapp vor Trump-Favorit

Reuters · Uhr
Tegucigalpa, 04. Dez (Reuters) - Honduras hat die Veröffentlichung der Ergebnisse seiner Präsidentschaftswahl am Mittwoch erneut gestoppt.

Der zentristische Kandidat Salvador Nasralla lag nach Auszählung von 79,60 Prozent der Stimmen mit 40,27 Prozent knapp vor dem konservativen Nasry Asfura mit 39,64 Prozent, wie die Wahlbehörde mitteilte. Der Abstand betrage weniger als 16.000 Stimmen. Eine Wahlbeamtin bezeichnete den unangekündigten Stopp wegen Systemwartung als unentschuldbar. Das knappe Rennen wird von Betrugsvorwürfen und der Einmischung von US-Präsident Donald Trump überschattet, der Asfura unterstützt und ohne Belege von Wahlbetrug spricht. Trump hatte am Montag auf seiner Plattform Truth Social gedroht: "Wenn sie das tun, wird es die Hölle zu bezahlen geben! Die Menschen in Honduras haben am 30. November in überwältigender Zahl gewählt."

(Bericht von Laura Garcia und Diego Ore. Geschrieben von Isabelle Noack.)

