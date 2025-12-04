W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Hubig will Gesetzentwurf zu Indexmieten noch im Dezember vorlegen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig will Indexmieten nach oben begrenzen und dazu noch im Dezember einen Gesetzentwurf vorlegen. "Eine Steigerung von Indexmieten darf nicht nach oben offen sein", sagte Hubig dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Indexmietverträge könnten für Mieterinnen und Mieter zur Kostenfalle werden, warnte die SPD-Politikerin: "Denn wenn die Verbraucherpreise steigen, steigt auch die Indexmiete entsprechend. Mieterinnen und Mieter sind also doppelt belastet."

"Das haben wir gesehen, als infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine die Indexmieten plötzlich durch die Decke geschossen sind", sagte Hubig. "Gerade dann, wenn das Leben insgesamt teurer wird, werden Indexmieten erheblich höher. Deshalb möchte ich da eine Begrenzung einführen", kündigte sie an.

Hubig hatte bereits angekündigt, sie wolle nach der Verlängerung der Mietpreisbremse um vier Jahre auch die Regeln für Indexmietverträge, Kurzzeitmietverträge und möbliertes Wohnen ändern./sl/DP/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Vonovia
LEG Immobilien
Deutsche Wohnen

Das könnte dich auch interessieren

Lennox International – Schwäche am US-Immobilienmarkt belastet das Geschäft
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 13:00 Uhr · BNP Paribas S.A.
Lennox International – Schwäche am US-Immobilienmarkt belastet das Geschäft
Großrechenzentrum in Deutschland
Telekom und Lidl-Mutter Schwarz möchten KI-Datenfabrik bauen01. Dez. · dpa-AFX
Logo Telekom
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zugestern, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDgestern, 12:05 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden