IAB: Stellenangebot in Deutschland geht weiter zurück

Berlin, 04. Dez (Reuters) - Das Angebot an offenen Stellen in Deutschland ist weiter geschrumpft.

Im dritten Quartal 2025 sank die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um rund 19 Prozent auf 1,03 Millionen, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Donnerstag mitteilte. Noch niedriger war das Stellenangebot zuletzt nur während der Corona-Pandemie 2020. Gegenüber dem direkten Vorquartal betrug der Rückgang rund zwei Prozent.

"Die Arbeitsmarktnachfrage kommt weiterhin nicht in Schwung und stagniert auf niedrigem Niveau", sagte IAB-Arbeitsmarktforscher Alexander Kubis. Bundesweit kamen auf 100 von den Betrieben ausgeschriebene offene Stellen im Schnitt 288 arbeitslos gemeldete Personen. Das sind 68 mehr als vor einem Jahr. "Die Zahl der Arbeitslosen pro offene Stelle liegt damit wieder nahe bei dem Wert, der in der Covid-19-Rezession erreicht wurde", erklärte Kubis.

In Westdeutschland gab es dem IAB zufolge rund 840.700 offene Stellen, in Ostdeutschland rund 192.300. Für die Erhebung, die auch bei den Arbeitsagenturen nicht gemeldete Stellen erfasst, wurden die Antworten von rund 8600 Arbeitgebern ausgewertet.

