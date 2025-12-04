Insider: Bahn erwartet 2026 Umsatzanstieg und positives Betriebsergebnis

- von Markus Wacket und Christian Krämer

Berlin, 04. Dez (Reuters) - Die Deutsche Bahn rechnet unter der neuen Konzernchefin Evelyn Palla nächstes Jahr mit besseren Geschäftszahlen.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag aus dem Umfeld des Staatskonzerns erfuhr, geht das Management intern schon für 2025 von einem ganz leicht positiven Ergebnis im operativen Geschäft (Ebit) aus. Der Umsatz dürfte leicht über 27 Milliarden Euro liegen, der Verlust nach Steuern sich auf rund 820 Millionen summieren.

Für das kommende Jahr plant die Bahn dem Insider zufolge dann mit einem Umsatz von gut 28 Milliarden Euro. Unter dem Strich dürfte noch ein Verlust von rund 180 Millionen Euro anfallen. Im operativen Geschäft wird aber mit einem positiven Ebit von rund 500 Millionen Euro kalkuliert.

Die Bahn wollte sich nicht zu den Informationen äußern. Der Aufsichtsrat tagt am kommenden Mittwoch. Danach dürfte Palla ihre Strategie für den Umbau des Unternehmens auch öffentlich vorstellen. Dabei wird mit einem größeren Stellenabbau gerechnet.

Für dieses Jahr hatte die mittlerweile abgelöste Bahn-Führung operativ schwarze Zahlen in Aussicht gestellt. In den ersten sechs Monaten war ein Betriebsergebnis von minus 239 Millionen Euro angefallen. Beim Umsatz wurden mindestens 27 Milliarden Euro prognostiziert, nachdem es in den ersten sechs Monaten 13,3 Milliarden waren.

