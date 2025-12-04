IRW-News: Makenita Resources Inc.: Makenita Resources kann seinen Grundbesitz auf dem Wolframprojekt Sisson West in New Brunswick, Kanada mehr als verdoppeln

IRW-PRESS: Makenita Resources Inc.: Makenita Resources kann seinen Grundbesitz auf dem Wolframprojekt Sisson West in New Brunswick, Kanada mehr als verdoppeln

4. Dezember 2025 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (KENY: CSE, KENYF: OTCID, A40X6P: WKN) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen Grundbesitz auf dem Wolframprojekt Sisson West in New Brunswick, Kanada, mehr als verdoppelt hat. Das Wolframprojekt Sisson West erstreckt sich nun über eine zusammenhängende Fläche von etwa 9.400 Acres, die Potenzial für die Auffindung von Wolframvorkommen haben. Das Projekt grenzt direkt an die Wolframmine Sisson in New Brunswick. Am 13. November wurde die Wolframmine Sisson vom kanadischen Premierminister Mark Carney als eines der ersten Nation-Building Projects1 ausgewählt. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Makenita nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet des Unternehmens hinweisen.

Jason Gigliotti, President von Makenita Resources Inc., erklärte: Wir freuen uns sehr, unsere Fläche beim Wolframprojekt Sisson West mehr als zu verdoppeln, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem der Wolframpreis laut Fastmarkets2 nach einem Anstieg von mehr als 100 Prozent in diesem Jahr nahe seines Jahreshochs liegt. Wenn man diesen massiven Anstieg des Wolframpreises in Verbindung damit betrachtet, dass Premierminister Mark Carney gerade die direkt an uns angrenzende Wolframmine Sisson als eines der ersten Nation-Building Projects ausgewählt hat, sowie mit der geringen Aktienanzahl von etwas mehr als 30 Millionen, ist das Management der Ansicht, dass Makenita ein sehr aktives Jahr 2026 bevorsteht. Wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden Wochen aktiv an unseren Projekten arbeiten werden, und das Management ist fest von einem Unternehmenswachstum im Jahr 2026 überzeugt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82063/KENY_120425_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Wolframprojekt Sisson West

Diese neuen Flächen wurden durch Abstecken erworben.

Qualifizierter Sachverständiger für die Offenlegung von Bergbauinformationen:

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, PGeo, einem gemäß National Instrument 43-101 qualifizierten Sachverständigen, geprüft und genehmigt.

1. www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2025/11/13/prime-minister-carney-announces-second-tranche-nation-building-projects

2. www.fastmarkets.com/commodity-prices/tungsten-apt-88-5-wo3-min-fob-main-ports-china-dollar-mtu-wo3-mb-w-0003/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, voraussichtlich, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen. Dies ist auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren zurückzuführen, von denen sich viele der Kontrolle von Makenita entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und Makenita lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

