Krypto-Chance: Bitcoin-Zyklus-Tops und Bärenmarkt-Tiefs strategisch angehen

Krypto-Chance-Redaktion · Uhr

In der sechsten Ausgabe der „Krypto-Chance“ geht es um relevante Faktoren, die eine grobe Einordnung eines Bitcoin-Zyklus-Tops, sowie eines Bärenmarkt-Tiefs möglich machen.

Darum geht es in dem Video:

Die Beobachtung der bisherigen Bitcoin-Zyklen zeigt einige wiederkehrende Dynamiken auf, die für die Identifizierung eines Markt-Tops oder -Tiefs relevant sind. In dieser Ausgabe werden alle relevanten Faktoren beleuchtet, sowie wichtige Aspekte besprochen, um die jeweiligen Zyklusphasen strategisch anzugehen. Zusätzlich werden Praxis-Tipps für die Umsetzung einer DCA-Strategie mit Hilfe der BISON* App gezeigt.

* Rechtlicher Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels dienen ausschließlich der Information und stellen weder eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar noch sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Sie ersetzen nicht die selbständige, sorgfältige Prüfung und eingehende Analyse des Investments (Due Diligence), sowohl in Bezug auf seine Chancen als auch auf seine Risiken und ihre persönliche Tragbarkeit. Die Informationen stellen ausdrücklich keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder anderen Anlageprodukten dar. Die geäußerten Ansichten geben allein die Meinung des Autors wieder. Weder der Autor noch onvista haften für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die im Zusammenhang mit dem Inhalt des Artikels oder einem auf der Grundlage der darin enthaltenen Informationen getätigten Investment stehen.

* Werbe-Disclaimer: Bei diesem Format handelt es sich um ein bezahltes Werbe-Format im Auftrag von BISON (Boerse Stuttgart Digital Broker GmbH). Es beinhaltet ausschließlich die Führung eines Krypto-Musterdepots und soll keine Portfolio-Tipps darstellen. Bei den angegebenen Links handelt es sich um Affiliate-Links, die speziell für dieses Format angelegt wurden. Für Kunden, die sich über diesen Link bei BISON registrieren, entstehen keine zusätzlichen Kosten. Weitere Informationen zum Produkt sowie rechtliche Hinweise zum Thema Datenschutz, Regulatorik und zu den allgemeinen Nutzungsbedingungen erfahren Sie direkt beim Anbieter.

