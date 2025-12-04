Linnemann und Bilger fordern eigene Koalitions-Mehrheit für Rentenpaket

Berlin, 04. Dez (Reuters) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und der CDU-Politiker Steffen Bilger haben die eigenen Abgeordneten aufgefordert, am Freitag in der Rentenabstimmung für eine eigene Mehrheit der schwarz-roten Koalition zu sorgen.

"Die CDU darf sich nicht von der Linken abhängig machen. Die eigene Mehrheit der Koalition muss stehen", sagte Linnemann der "Welt" am Donnerstag mit Bezug auf die Ankündigung der Linke-Fraktion, sich bei der Abstimmung zu enthalten. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Bilger, sagte der "Rheinischen Post": "Die Unionsfraktion richtet sich nie nach dem Verhalten von Linkspartei oder AfD."

Der Gesetzentwurf zur sogenannten Renten-Haltelinie schreibt ein Rentenniveau von 48 Prozent des Durchschnittslohns bis 2031 vor. Die Junge Gruppe in der Unionsfraktion hatte kritisiert, dass aber auch Vorfestlegungen für die Zeit danach getroffen werden. Die Bundesregierung weist dies mit Blick auf die 2026 anstehende umfassende Rentenreform zurück. Eine Verabschiedung im Bundestag gilt als gesichert, weil die Linke am Mittwoch mitgeteilt hatte, dass sie sich enthalten werde. Damit werden weniger "Ja"-Stimmen für eine einfache Mehrheit benötigt. In der Unionsfraktion wird aber betont, dass man sich um eine möglichst geschlossene Abstimmung bemühe. Die Junge Gruppe hat 18 Mitglieder, die Mehrheit der schwarz-roten Koalition beträgt zwölf Stimmen. Bei einem Meinungsbild in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatten sich am Dienstag aber zwischen zehn und 20 Abgeordnete mit Bedenken gemeldet.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst rechnet damit, dass die schwarz-rote Koalition am Freitag im Bundestag für das umstrittene Rentenpaket stimmt. "Es ist ein einfaches Gesetz, man braucht eine einfache Mehrheit und nach allem, was ich mitkriege, wird es die geben", sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Dazu würden wahrscheinlich an diesem Donnerstag noch ein paar Gespräche mit Abweichlern in der Unionsfraktion geführt. "Aber ich habe ziemliche Zuversicht, dass das gelingt", sagte der Vorsitzende des größten CDU-Landesverbands.

