MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ SCHLIESST ÜBERGANG ZU FRTB AB UND PUBLIZIERT BUSINESS UPDATE



Zürich, 4. Dezember 2025 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Leonteq AG (SIX: LEON) gab heute wichtige Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Strategie bekannt, darunter den erfolgreichen Übergang zu SA-FRTB mit einer CET1-Quote von über 15% per Ende November 2025. Gleichzeitig verzeichnete Leonteq trotz einer stetigen Verbesserung der Kundenaktivität eine deutliche Reduktion der positiven Absicherungsbeiträge und rechnet für 2025 mit einem zugrundeliegenden Verlust. Zudem hat Christopher Chambers angekündigt, dass er nach mehr als acht Jahren als Verwaltungsratspräsident bei der nächsten Generalversammlung nicht zur Wiederwahl antreten wird.

Christian Spieler, CEO von Leonteq: «Unsere Fortschritte im Kundengeschäft und bei der Wiederherstellung des Kundenvertrauens unterstreichen, dass unsere «ROE»-Strategie in die richtige Richtung zielt. Wir haben auch den Übergang zu Kapitalberechnung gemäss den finalen Basel-III-Standards schnell abgeschlossen und verbleibende Altfälle adressiert. Gleichzeitig ist unser Geschäftsmodell nach wie vor relativ stark von den Marktbedingungen abhängig. Die Massnahmen, die wir zur Erweiterung unserer Ertragsbasis und zur umfassenden Verbesserung unserer Organisation umsetzen, sollen unsere Kommissions- und Dienstleistungserträge steigern und über Zeit unsere Abhängigkeit vom Aktienhandelsumfeld verringern. Dies wird auch nachhaltig Wert für Kunden und Aktionäre schaffen.»



Übergang zu FRTB abgeschlossen

Wie mit den Halbjahresergebnissen 2025 kommuniziert, hat Leonteq einen Fahrplan für die Umsetzung der Strategie für die nächsten 12 bis 24 Monate festgelegt, um die Profitabilität zu verbessern und die Kapitaleffizienz zu stärken. Bei der Umsetzung der wichtigsten strategischen Prioritäten wurden bereits gute Fortschritte erzielt:

Gemäss den mit der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) vereinbarten Übergangsregelungen durfte Leonteq, wie bereits bekannt gegeben, bis Ende 2026 für die Berechnung der marktrisikogewichteten Aktiven den vereinfachten Standardansatz (SSA) anwenden (unter Berücksichtigung von Phase-in Niveaus).

Das seit dem Frühjahr 2025 amtierende Managementteam hatte für die zweite Jahreshälfte einen klaren Fokus gesetzt, den Übergang zum erweiterten Regulierungsregime voranzutreiben. Nach intensiven Bemühungen zur Umsetzung der Berechnung der marktrisikogewichteten Aktiven nach dem Standardansatz im Rahmen des Fundamental Review of the Trading Book (SA-FRTB) hat Leonteq den Übergang zum neuen Regime in Rekordzeit im November 2025 und damit deutlich vor dem geplanten Termin abgeschlossen. Basierend auf den ungeprüften Finanzzahlen per Ende November 2025 lag die CET1-Quote von Leonteq nach SA-FRTB bei über 15%.



Geschäftsentwicklung von Juli bis November 2025 und Ausblick für das Gesamtjahr

Das neue Managementteam hat zudem wichtige Fortschritte bei der Wiederherstellung des Vertrauens in Leonteq und der Revitalisierung des Kundengeschäfts über alle Regionen erzielt. Im Zeitraum von Juli bis November 2025 wickelte Leonteq mehr als 127’000 Kundentransaktionen ab (ein Plus von 18% gegenüber dem Vorjahr) und emittierte mehr als 27’000 Produkte (ein Plus von 49% gegenüber dem Vorjahr). Das Transaktionsvolumen belief sich auf rund CHF 11.9 Milliarden (ein Plus von 23% gegenüber dem Vorjahr).

Die Margen waren mit rund 60 Basispunkten stabil im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 und niedriger als im Vorjahr, was auf eine Veränderung im Partnermix zurückzuführen ist. Nach den saisonal schwachen Sommermonaten beschleunigte sich das Geschäft deutlich. Dank dieser soliden Entwicklung rechnet das Unternehmen mit einem vergleichbaren Kommissions- und Dienstleistungsertrag wie im ersten Halbjahr 2025.

Im Gegensatz dazu normalisierte sich das Marktumfeld im Laufe des zweiten Halbjahrs nach einer Phase erhöhter Marktvolatilität zu Beginn des Jahres, wodurch sich der Grossteil der positiven Absicherungsbeiträge aus der Vorperiode wieder reduzierte.

Leonteq setzte auch wichtige strategische Prioritäten zur Redimensionierung und Optimierung um. Das Unternehmen hat vereinbart ihre Niederlassung in Japan zu verkaufen. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2026 erwartet. Darüber hinaus hat Leonteq die Mitarbeiterzahl in ihrem Servicezentrum in Lissabon von 85 auf 97 erhöht, was 25% der Mitarbeitenden (ohne Vertrieb und Handel) entspricht (Ziel: 30% bis Ende 2026). Dank dieser und weiterer Kostensenkungsmassnahmen rechnet Leonteq für das Gesamtjahr 2025 mit zugrundeliegenden Kosten von rund CHF 205 Millionen (vorherige Prognose: CHF 220 Millionen). Die Kosten für die Umstrukturierung und den regulatorischen Übergang werden voraussichtlich rund CHF 10 Millionen betragen und damit im Rahmen der Prognose liegen.

Aufgrund dieser Faktoren rechnet Leonteq für 2025 mit einem zugrundeliegenden Verlust im niedrigen zweistelligen Millionenbereich.



Regulatorische Altfälle vor Abschluss

Leonteq hat mit hoher Priorität alle verbleibenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen adressiert, die von der FINMA im Rahmen des im Dezember 2024 abgeschlossenen Verfahrens in Bezug auf Transaktionen mit zwei ehemaligen Vertriebspartnern im Zeitraum von Januar 2018 bis Juni 2022 angeordnet worden waren. Die Überprüfung dieser Massnahmen wurde von einem von der FINMA beauftragten Prüfungsbeauftragten im Laufe des zweiten Halbjahres 2025 abgeschlossen, wobei nur noch wenige Punkte bis Ende 2025 geändert oder in die Prozesse des Unternehmens integriert werden müssen – die abschliessende Kontrolle dieser Punkte wird kurz danach erfolgen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat wegen Verletzung der Aufsichtspflichten gegenüber Mitarbeitern eine Geldbusse im Betrag von EUR 35'000 verhängt. Dies steht im Zusammenhang mit einer bereits 2023 kommunizierten Massnahme.

Leonteq hat in den letzten Jahren ein umfassendes Programm zur Stärkung ihres globalen Compliance- und Risikomanagements durchgeführt. Das Unternehmen hat wichtige Führungs- und Expertenpositionen neu besetzt und ihr internes Kontrollsystem durch den Erlass neuer Richtlinien und die Ausweitung des Umfangs ihres Monitorings verbessert. Die Wirksamkeit der Kontrollfunktionen wurde durch erhebliche Investitionen in Personal deutlich verbessert – die Zahl der Mitarbeitenden in den Bereichen Compliance und Risikokontrolle wurde in den letzten Jahren mehr als verdoppelt.



Änderung im Verwaltungsrat

Nach mehr als acht Jahren als Präsident des Verwaltungsrats von Leonteq hat Christopher Chambers angekündigt, dass er bei der Generalversammlung 2026 nicht zur Wiederwahl antreten wird. Unter der Leitung des Präsidenten des Nominations- und Vergütungsausschusses läuft derzeit ein Prozess zur Ernennung eines geeigneten Nachfolgers.

Alternative Performancekennzahlen in dieser Medienmitteilung

Diese Medienmitteilung und andere Investorenmitteilungen enthalten bestimmte Finanzkennzahlen, die von IFRS nicht definiert oder festgelegt sind. Das Management erachtet diese alternativen Performancekennzahlen (Alternative Performance Measures, APM) als nützliche Informationen für das Verständnis der finanziellen und operativen Performance der Gruppe. APMs sind weder als Ergänzung noch als Ersatz für IFRS-Zahlen gedacht. Definitionen und Überleitungen zu den entsprechenden IFRS-Positionen finden Sie im Kapitel «Alternative Performance Measures» des Leonteq-Halbjahresberichts 2025 auf den Seiten 78 bis 80.

Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer proprietären modernen Technologie bietet das Unternehmen derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien präsent. Leonteq AG verfügt über ein BBB- Kreditrating von Fitch Ratings, wurde von MSCI mit einem AA ESG-Rating bewertet und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON).

