Medienmitteilung: Ruuvi integriert Sensirions SEN66 in ihren neuen Innenraum-Luftqualitätsmonitor für präzise Messungen

Ruuvi integriert Sensirions SEN66 in ihren neuen Innenraum-Luftqualitätsmonitor für präzise Messungen Innenräume können Schadstoffbelastungen aufweisen, die zwei- bis fünfmal höher sind als draussen – und trotzdem wird die Luftqualität in Gebäuden oft kaum überwacht. Dabei hat sie einen entscheidenden Einfluss auf Komfort, Schlafqualität und Gesundheit. Um das oft unsichtbare Risiko schlechter Raumluft zu reduzieren, präsentiert das finnische Technologieunternehmen Ruuvi Innovations Ltd. den neuen Innenraum-Luftqualitätsmonitor Ruuvi Air, ausgestattet mit dem Umwelt-Sensormodul SEN66 von Sensirion.





Stäfa, Schweiz – Ruuvi Air macht Luftqualitätsdaten für alle zugänglich und unterstützt Nutzer dabei, die Luft, die sie einatmen, aktiv zu verbessern. Das kompakte, elegante Gerät misst kontinuierlich zentrale Umweltparameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Kohlendioxid, flüchtige organische Verbindungen (VOC), Stickstoffoxide, Feinstaub und Luftdruck. Über die Smartphone-App werden die Rohdaten der Sensoren in den Ruuvi Indoor Air Quality Score umgewandelt und anschaulich visualisiert. So können Nutzer Veränderungen einfach nachvollziehen und ihre Raumluftqualität verbessern, ganz ohne technisches Fachwissen. Die firmeneigene Luftqualitätsmetrik gibt klare Empfehlungen anhand eines Scores von 0 bis 100, der alle Messwerte gewichtet zusammenfasst.



Im Herzen von Ruuvi Air arbeitet Sensirions SEN66, ein kompaktes Hochleistungssensormodul, das Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Kohlendioxid, VOC, Stickstoffoxide und Feinstaub in einem einzigen Modul misst. Das innovative Design erleichtert die Integration, reduziert Kosten und erlaubt individuelle Anpassungen, was es ideal für eine kontinuierliche Überwachung der Innenraumluft macht.



„Die Zusammenarbeit mit Sensirion stärkt unsere Mission, hochwertige Umgebungsüberwachung für alle zugänglich zu machen“, sagt Henri Hakunti, COO und Mitgründer von Ruuvi Innovations. „Mit dem SEN66 in Ruuvi Air verbinden wir professionelle Sensortechnik mit unserem nutzerfreundlichen Design. So können Menschen die Luftqualität in ihren Räumen sicher verstehen und aktiv verbessern.“







Mehr Informationen zu Ruuvi Air: https://ruuvi.com/air/

Mehr Informationen zu SEN66: https://sensirion.com/products/catalog/SEN66







Sensirion – Experten für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'200 Mitarbeitende. Mit seinen Sensoren lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzise und zuverlässig messen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilbranche, Industrie, Medizin, HLK und Unterhaltungselektronik sowie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen finden Sie auf www.sensirion.com.

