W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Mehr Tempo bei Geothermie-Projekten

dpa-AFX · Uhr
Erneuerbare Energien
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Beschleunigte Genehmigungsverfahren für Geothermie-Anlagen sollen die Nutzung der Erdwärme in Deutschland voranbringen. Dieses Ziel verfolgt ein Gesetz, das der Bundestag mit den Stimmen der schwarz-roten Koalition verabschiedet hat. Darin ist etwa vorgesehen, die notwendigen Planungs- und Genehmigungsverfahren zu digitalisieren und zu vereinfachen. Zudem wird solchen Anlagen - wie schon bei der Wind- und Solarkraft - ein "überragendes öffentliches Interesse" zuerkannt, was ihnen bei Genehmigungsverfahren einen Vorrang einräumt.

Diese Regelung gilt künftig nicht nur für Geothermie-Anlagen, sondern auch für den Bau von Wärmeleitungen und Speicheranlagen sowie für Großwärmepumpen, die Flüsse, Seen und Meere als Wärmequelle nutzen. Vorbild ist etwa eine Meerwasser-Wärmepumpe im dänischen Esbjerg, die ein Fernwärmenetz beliefert und damit ein Kohlekraftwerk ersetzt.

Beschleunigt werden soll auch der Bau von Windparks auf hoher See. Dies sieht ein weiteres Gesetz vor, das der Bundestag am späteren Abend verabschieden möchte. Damit wird eine EU-Richtlinie umgesetzt. Das Gesetz soll bei der Zulassung von Windrädern auf bestimmten Flächen ein vereinfachtes Verfahren ermöglichen./ax/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Inflationsdruck bleibt
Heizen ist teurer gewordengestern, 06:40 Uhr · dpa-AFX
Heizen ist teurer geworden
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zugestern, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDgestern, 12:05 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden