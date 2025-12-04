Mercialys: Number of Outstanding Shares and Voting Rights as of November 30, 2025
Business Wire · Uhr
(Article 223-16 of the General Regulation of the Autorité des Marchés Financiers)
Regulatory News:
Mercialys (Paris:MERY):
|
Number of
|
Total number of
|
Total number of voting rights
|
93,886,501
|
93,886,501
|
93,351,279
Mercialys
A Société anonyme with capital of Euro 93,886,501
Registered office: 16-18 rue du Quatre-Septembre
75002 Paris
424 064 707 Trade Registry of Paris
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251204300151/en/
Mercialys
Das könnte dich auch interessieren
Aktienanleihen Investor: Hochtief, Heidelberg Materials und Vonovia: Unternehmen im Zentrum globaler Bautätigkeit
gnubreWheute, 10:44 Uhr · Vontobel
Lennox International – Schwäche am US-Immobilienmarkt belastet das Geschäft
gnubreWgestern, 13:00 Uhr · BNP Paribas S.A.
Sparkurs geplantPorsche-Management strebt weitere massive Einsparungen anheute, 09:18 Uhr · dpa-AFX
WechselBörsenneulinge TKMS und Aumovio ziehen in MDax ein - Dax bleibt unverändertheute, 07:26 Uhr · Reuters
Premium-Beiträge
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zugestern, 15:45 Uhr · onvista
PlusAktie im Abwärtstrend
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDgestern, 12:05 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung