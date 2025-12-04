W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Meta droht Ärger: EU untersucht KI-Zugang zu WhatsApp

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission leitet wegen möglicher Verstöße gegen europäisches Wettbewerbsrecht ein neues Verfahren gegen den Facebook-Konzern Meta ein. Konkret geht es um den Verdacht, dass Meta den Zugang von Anbietern Künstlicher Intelligenz (KI) zum Messaging-Dienst WhatsApp rechtswidrig beschränkt./mjm/DP/men

