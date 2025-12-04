Meta wirbt prominenten Apple-Designer für KI-Geräte ab

Bangalore, 03. Dez (Reuters) - Meta hat den langjährigen Design-Chef von Apple abgeworben, um seine Entwicklung von KI-gestützten Geräten voranzutreiben.

Alan Dye, bisher zuständig für Benutzerschnittstellen bei Apple, werde zum 31. Dezember als Chief Design Officer zu Meta wechseln, bestätigte ein Apple-Sprecher am Mittwoch. Dye war seit 2006 bei Apple und prägte maßgeblich das Erscheinungsbild von Produkten wie dem Vision-Pro-Headset, dem iPhone X und der Apple Watch.

Der Wechsel unterstreicht den verschärften Wettbewerb um Spitzenkräfte im Silicon Valley, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Meta will sein Angebot an Hardware für Endkunden über seine intelligenten Brillen hinaus erweitern, die in Zusammenarbeit mit Ray-Ban und Oakley entstehen. Für Apple ist Dyes Abgang dagegen ein weiterer Verlust einer hochrangigen Führungskraft in den vergangenen Monaten. Nachfolger wird der erfahrene Designer Stephen Lemay. "Steve Lemay war seit 1999 maßgeblich an der Gestaltung jeder wichtigen Benutzeroberfläche von Apple beteiligt", sagte Firmenchef Tim Cook. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über den Wechsel berichtet.

