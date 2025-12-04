Netflix, Snowflake, Salesforce: Frische Signale aus dem Tech-Sektor

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Netflix – Übernahmepläne sorgen für Bewegung

Der Bieterwettstreit um Warner Bros. Discovery erreicht eine neue Phase. Warum sowohl Netflix als auch Paramount plötzlich unter Druck geraten – und weshalb das Rennen noch lange nicht entschieden scheint.

Snowflake – starke Zahlen, wackelnde Stimmung

Operativ liefert Snowflake ein beeindruckendes Quartal ab. Doch ausgerechnet der frische Ausblick sorgt für Unsicherheit. Was dahinterstecken könnte und warum der Markt so sensibel reagiert.

Salesforce – starke Performance trifft skeptische Anleger

Solides Wachstum, starker KI-Schub, robuste Margen – eigentlich gute Voraussetzungen. Trotzdem bleibt die Aktie zurück. Ein Blick auf die Gründe und die Frage, ob der Markt sich täuscht.