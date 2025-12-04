W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Quartalszahlen im Fokus

Netflix, Snowflake, Salesforce: Frische Signale aus dem Tech-Sektor

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Silber, MicroStrategy, Thyssenkrupp, Uber, Dollar Tree, Oracle, Okta, Netflix, Snowflake, Salesforce.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Netflix – Übernahmepläne sorgen für Bewegung

Der Bieterwettstreit um Warner Bros. Discovery erreicht eine neue Phase. Warum sowohl Netflix als auch Paramount plötzlich unter Druck geraten – und weshalb das Rennen noch lange nicht entschieden scheint. 

Snowflake – starke Zahlen, wackelnde Stimmung

Operativ liefert Snowflake ein beeindruckendes Quartal ab. Doch ausgerechnet der frische Ausblick sorgt für Unsicherheit. Was dahinterstecken könnte und warum der Markt so sensibel reagiert. 

Salesforce – starke Performance trifft skeptische Anleger

Solides Wachstum, starker KI-Schub, robuste Margen – eigentlich gute Voraussetzungen. Trotzdem bleibt die Aktie zurück. Ein Blick auf die Gründe und die Frage, ob der Markt sich täuscht.  

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A
Lufthansa
Meta
adidas
Coinbase
Alphabet C
Salesforce
PepsiCo
Zscaler
PVA TePla
Philip Morris
Interactive Brokers

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute
Marvell mit starken Zahlen – SAP & CrowdStrike im Blickgestern, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zugestern, 15:45 Uhr · onvista
Das Firmenlogo von Strategy
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zugestern, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDgestern, 12:05 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden