Netflix, Snowflake, Salesforce: Frische Signale aus dem Tech-Sektor
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Silber, MicroStrategy, Thyssenkrupp, Uber, Dollar Tree, Oracle, Okta, Netflix, Snowflake, Salesforce.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Netflix – Übernahmepläne sorgen für Bewegung
Der Bieterwettstreit um Warner Bros. Discovery erreicht eine neue Phase. Warum sowohl Netflix als auch Paramount plötzlich unter Druck geraten – und weshalb das Rennen noch lange nicht entschieden scheint.
Snowflake – starke Zahlen, wackelnde Stimmung
Operativ liefert Snowflake ein beeindruckendes Quartal ab. Doch ausgerechnet der frische Ausblick sorgt für Unsicherheit. Was dahinterstecken könnte und warum der Markt so sensibel reagiert.
Salesforce – starke Performance trifft skeptische Anleger
Solides Wachstum, starker KI-Schub, robuste Margen – eigentlich gute Voraussetzungen. Trotzdem bleibt die Aktie zurück. Ein Blick auf die Gründe und die Frage, ob der Markt sich täuscht.
