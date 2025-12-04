Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Kaufen

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH

04.12.2025 / 12:30 CET/CEST
Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

     Unternehmen:               CEWE Stiftung & Co. KGaA
     ISIN:                      DE0005403901

     Anlass der Studie:         Neunmonatszahlen 2025
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      04.12.2025
     Kursziel:                  142,00 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     10.02.2022, vormals Halten
     Analyst:                   Jens Nielsen

CEWE mit neuem Rekordumsatz im dritten Quartal und Neunmonatszeitraum 2025

Die Zahlen der CEWE Stiftung & Co. KGaA für die ersten neun Monate des
ablaufenden Geschäftsjahres 2025 bewegten sich im Rahmen der eigenen
Planungen. Zwar gab das EBIT dabei trotz eines fast 5-prozentigen
Umsatzwachstums um knapp zwei Drittel nach, dies resultierte aber auch aus
Einmaleffekten, und mit einem Wert von 1,8 Mio. Euro lag es immer noch
deutlich über dem Vergleichsniveau der Jahre vor 2023.

Insgesamt sehen sich die Oldenburger daher auf Kurs, ihre Ziele auch 2025
wieder zu erreichen. Entscheidend dafür ist wie immer das aktuelle
Schlussquartal mit dem jetzt laufenden, für alle drei Geschäftsfelder
wichtigen Weihnachtsgeschäft, in dem die CEWE-Gruppe in den letzten Jahren
regelmäßig mehr als 40 Prozent des Konzernumsatzes und quasi das gesamte
Ergebnis erwirtschaftet hat.

Hier erwartet das Management im Fotofinishing, auf das rund 85 Prozent der
Konzernerlöse entfallen, angesichts des vor allem mengengetriebenen
Umsatzwachstums der ersten drei Quartale nun einen hohen
Operating-Leverage-Effekt. Wie stark derartige Skaleneffekte ausfallen
können, hat sich in der Vergangenheit bereits wiederholt und dabei besonders
deutlich im Zuge der "Corona-Sonderkonjunktur" 2020 gezeigt. Hierbei sollte
das Kerngeschäftsfeld unverändert davon profitieren, dass individuelle
Fotoprodukte aufgrund ihres hohen emotionalen Stellenwerts weitestgehend
unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und allgemeinen
Konsumstimmung nachgefragt werden.

Auszahlen sollten sich zudem auch weiterhin die durch umfangreiche
Marketinginvestitionen gestärkte hervorragende Marken- und Marktstellung von
CEWE als kundenorientierter, zuverlässiger Premium-Anbieter im Fotofinishing
sowie die Innovationsstärke des Unternehmens. Diese spiegelt sich auch darin
wider, dass das bereits mit einem "TIPA World Award" prämierte CEWE FOTOBUCH
mit ausklappbarer Panoramaseite im Rahmen einer weltweiten Online-Umfrage
unter Fotografen zuletzt auch mit dem "Photographers' Choice 2025 Award" als
"Favorite Design of the Year" ausgezeichnet wurde.

Das Geschäftsfeld Einzelhandel zeigt sich unverändert gut aufgestellt. Im
Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck, das derzeit unter dem
konjunkturbedingt schwachen und preiskompetitiven Branchenumfeld leidet,
sollen mit Investitionen in europäische Auslandsmärkte und den Ausbau des
SAXOPRINT-Produktionsstandorts Dresden zu einer "Hybrid-Produktion" aus
Offset- und Digitaldruck künftig weitere Skaleneffekte und Effizienzgewinne
generiert werden.

Insgesamt sind wir daher sowohl für das laufende Schlussquartal mit dem
wichtigen Weihnachtsgeschäft als auch für die künftige weitere Entwicklung
der CEWE-Gruppe positiv gestimmt. Zudem bleibt der Konzern mit einer
Eigenkapitalquote von 66,6 Prozent zum Ende des Neunmonatszeitraums
bilanziell grundsolide aufgestellt.

Daher bestätigen wir bei einem minimal auf 142 Euro angepassten Kursziel
erneut unser "Kaufen"-Rating für die CEWE-Aktie. Dabei bietet der Titel bei
Ansatz unserer Schätzungen eine durchaus ordentliche Dividendenrendite von
3,0 Prozent, die in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter steigen
dürfte.

