Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen (zuv...

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA - von Montega AG

04.12.2025 / 11:53 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu Private Assets SE & Co. KGaA

     Unternehmen:               Private Assets SE & Co. KGaA
     ISIN:                      DE000A3H2234

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen (zuvor: Halten)
     seit:                      04.12.2025
     Kursziel:                  3,50 EUR (zuvor: 2,60 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Ereignisreiches Q4: Auf weitere Akquisition in Frankreich folgt erster
erfolgreicher Exit

Private Assets hat am 28.11. mit dem Verkauf der InstaLighting GmbH den
ersten erfolgreichen Exit eines Portfolio-Unternehmens bekannt gegeben. Des
Weiteren wurde kürzlich die bereits dritte Akquisition in Frankreich
gemeldet.

Exit mit signifikantem Ergebnis-Effekt: Nach erfolgter Restrukturierung und
Neupositionierung der 2022 erworbenen 100%-Beteiligung InstaLighting wurde
nun der Verkauf sämtlicher Anteile des deutschen Lichttechnik-Spezialisten
an eine private Investorengruppe mit Sitz in München gemeldet. Das Closing
der Transaktion soll noch im laufenden Jahr vollzogen werden. InstaLighting
entwickelt und fertigt mit zuletzt 49 Mitarbeitern integrierte Systeme aus
Leuchten und Steuerungen für moderne Architekturbeleuchtungen. Im
Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen laut Private Assets einen Umsatz
von ca. 10 Mio. EUR und für 2025 hatten wir zuletzt einen leicht positiven
operativen Ergebnisbeitrag erwartet. Durch den Exit generiert Private Assets
nun einen positiven Effekt auf das Jahresergebnis im niedrigen
siebenstelligen Bereich.

Akquisition in Frankreich: Jüngst wurde darüber hinaus der vollständige
Erwerb der TAM Groupe vom bisherigen strategischen Eigentümer DYWIDAG
Systems International kommuniziert. Bei TAM handelt es sich um einen
französischen Marktführer bei der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten
für die Betonbauindustrie. Die Produktpalette rund um Beton reicht vom Bau
bis zur Instandhaltung und deckt die Bereiche Fundamente, Abdichtungen,
strukturelle Fugen, Reparaturen sowie Befestigungs- und Hebewerkzeuge ab.
Das Unternehmen verfügt über insgesamt drei Produktionsstätten sowie acht
Vertriebszentren in Frankreich und dürfte einen Jahresumsatz im mittleren
zweistelligen Mio.-Euro-Bereich erzielen (MONe: ca. 45 Mio. EUR). Private
Assets plant, bei der aktuell defizitären Gesellschaft durch die
geografische Expansion in weitere Märkte neue Ertragspotenziale zu heben und
die Marktposition des Unternehmens so auszubauen, dass in rund zwei Jahren
der Break Even erreicht werden kann. Die Akquisition sollte noch bis Ende
2025 geclosed werden, woraus u.E. ein nichtcashwirksamer Ergebnisbeitrag aus
dem Bargain Purchase im unteren siebenstelligen Bereich zu erwarten ist.

Modell angepasst: Wir rechnen mit dem Vollzug beider Transaktionen in den
nächsten Wochen und passen unser Modell in dieser Hinsicht an. Nachdem nach
H1/25 noch ein deutlich negatives Konzernergebnis vorlag (-6,7 Mio. EUR),
steuert Private Assets infolge der Abstoßung der wesentlichen
Verlustbringer, des positiven Ergebniseffekts aus dem Exit der InstaLighting
sowie des Badwills aus der Neu-Akquisition der TAM Groupe in 2025 u.E. nun
sogar auf ein annähernd ausgeglichenes Jahresergebnis zu. Wir gehen dennoch
nicht davon aus, dass der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende
vorschlagen wird.

Fazit: Nach einem in dieser Hinsicht ereignisärmeren Q3 kommt bei Private
Assets zum Jahresende wieder Bewegung ins Portfolio. Insbesondere der erste
erfolgreiche Exit stellt u.E. das lange fehlende Puzzlestück in der Equity
Story des Transformationsspezialisten dar. Nach Anpassung und Fortschreibung
unseres Bewertungsmodells ermitteln wir ein neues Kursziel i.H.v. 3,50 EUR
(zuvor: 2,60 EUR), was annähernd dem NAV je Aktie per 31.12. entsprechen
dürfte. Angesichts eines Upside-Potenzials von ca. 40% stufen wir die Aktie
wieder auf 'Kaufen' hoch.



Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

