Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen (zuv...

KGaA ISIN: DE000A3H2234 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen (zuvor: Halten) seit: 04.12.2025 Kursziel: 3,50 EUR (zuvor: 2,60 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Ereignisreiches Q4: Auf weitere Akquisition in Frankreich folgt erster erfolgreicher Exit Private Assets hat am 28.11. mit dem Verkauf der InstaLighting GmbH den ersten erfolgreichen Exit eines Portfolio-Unternehmens bekannt gegeben. Des Weiteren wurde kürzlich die bereits dritte Akquisition in Frankreich gemeldet. Exit mit signifikantem Ergebnis-Effekt: Nach erfolgter Restrukturierung und Neupositionierung der 2022 erworbenen 100%-Beteiligung InstaLighting wurde nun der Verkauf sämtlicher Anteile des deutschen Lichttechnik-Spezialisten an eine private Investorengruppe mit Sitz in München gemeldet. Das Closing der Transaktion soll noch im laufenden Jahr vollzogen werden. InstaLighting entwickelt und fertigt mit zuletzt 49 Mitarbeitern integrierte Systeme aus Leuchten und Steuerungen für moderne Architekturbeleuchtungen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen laut Private Assets einen Umsatz von ca. 10 Mio. EUR und für 2025 hatten wir zuletzt einen leicht positiven operativen Ergebnisbeitrag erwartet. Durch den Exit generiert Private Assets nun einen positiven Effekt auf das Jahresergebnis im niedrigen siebenstelligen Bereich. Akquisition in Frankreich: Jüngst wurde darüber hinaus der vollständige Erwerb der TAM Groupe vom bisherigen strategischen Eigentümer DYWIDAG Systems International kommuniziert. Bei TAM handelt es sich um einen französischen Marktführer bei der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten für die Betonbauindustrie. Die Produktpalette rund um Beton reicht vom Bau bis zur Instandhaltung und deckt die Bereiche Fundamente, Abdichtungen, strukturelle Fugen, Reparaturen sowie Befestigungs- und Hebewerkzeuge ab. Das Unternehmen verfügt über insgesamt drei Produktionsstätten sowie acht Vertriebszentren in Frankreich und dürfte einen Jahresumsatz im mittleren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich erzielen (MONe: ca. 45 Mio. EUR). Private Assets plant, bei der aktuell defizitären Gesellschaft durch die geografische Expansion in weitere Märkte neue Ertragspotenziale zu heben und die Marktposition des Unternehmens so auszubauen, dass in rund zwei Jahren der Break Even erreicht werden kann. Die Akquisition sollte noch bis Ende 2025 geclosed werden, woraus u.E. ein nichtcashwirksamer Ergebnisbeitrag aus dem Bargain Purchase im unteren siebenstelligen Bereich zu erwarten ist. Modell angepasst: Wir rechnen mit dem Vollzug beider Transaktionen in den nächsten Wochen und passen unser Modell in dieser Hinsicht an. Nachdem nach H1/25 noch ein deutlich negatives Konzernergebnis vorlag (-6,7 Mio. EUR), steuert Private Assets infolge der Abstoßung der wesentlichen Verlustbringer, des positiven Ergebniseffekts aus dem Exit der InstaLighting sowie des Badwills aus der Neu-Akquisition der TAM Groupe in 2025 u.E. nun sogar auf ein annähernd ausgeglichenes Jahresergebnis zu. Wir gehen dennoch nicht davon aus, dass der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende vorschlagen wird. Fazit: Nach einem in dieser Hinsicht ereignisärmeren Q3 kommt bei Private Assets zum Jahresende wieder Bewegung ins Portfolio. Insbesondere der erste erfolgreiche Exit stellt u.E. das lange fehlende Puzzlestück in der Equity Story des Transformationsspezialisten dar. Nach Anpassung und Fortschreibung unseres Bewertungsmodells ermitteln wir ein neues Kursziel i.H.v. 3,50 EUR (zuvor: 2,60 EUR), was annähernd dem NAV je Aktie per 31.12. entsprechen dürfte. 