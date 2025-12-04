W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Preis für Opec-Öl fällt

dpa-AFX · Uhr
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 63,17 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 27 Cent weniger als am Dienstag. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk

