Pressestimme: 'Münchner Merkur' zur Renten-Abstimmung

dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zur Renten-Abstimmung:

"Wenn die Jungen in der Union und/oder die Linkspartei das schwarz-rote Rentenpaket samt Regierung am Freitag im Bundestag nicht über die Wupper gehen lassen, dann haben die Chefs der Koalition mehr Glück gehabt als Verstand. Denn der CDU-Kanzler und die SPD-Arbeitsministerin haben keinen Fehler ausgelassen: Erst ließ Friedrich Merz die Junge Union zu lange im Glauben, dass sich am Rentenkompromiss doch noch was drehen lasse, um seine Leute im letzten Moment umso härter vor den Kopf zu stoßen. Und dann entfesselt Bärbel Bas auf dem Juso-Kongress auch noch einen in der neueren SPD-Geschichte beispiellosen Klassenkampf gegen die Arbeitgeber, die da angeblich gemütlich in ihren Sesseln säßen. Wer jetzt noch an die Reformbereitschaft der Genossen glaubt, glaubt auch ans Sandmännchen."/yyzz/DP/nas

