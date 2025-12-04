Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Gefahr einer instabilen Regierung
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur Gefahr einer instabilen Regierung:
"Wer würde von einem Bundestag, der keine stabile Regierung hervorbrächte, profitieren? Genau. Die Ränder, vor allem die AfD. Es ist angesichts dieser Aussicht erstaunlich, mit welcher Larmoyanz die JU-Abgeordneten die eigene Fraktionsspitze samt Kanzler in Wallung gebracht haben."/yyzz/DP/nas
