W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Witkoff-Verhandlungen in Moskau

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Witkoff-Verhandlungen in Moskau:

"Keine Frage: Diplomatie ist wichtig. Im Krieg sogar (über-)lebenswichtig. Aber was derzeit seitens der US-Regierung inszeniert wird, verdient diesen Namen nicht. Das ist kaum verbrämtes Schachern auf Kosten des Opfers, der Ukraine. Und noch dazu richtig schlecht gemacht. Einem begnadeten Strategen und Strippenzieher wie Putin sind die Diplomaten-Azubis Witkoff und Kushner hilflos ausgeliefert. Der russische Präsident führt die "Dealmaker" aus den USA wie Bären am Nasenring durch die Kreml-Manege."/yyzz/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Inflationsdruck bleibt
Heizen ist teurer gewordengestern, 06:40 Uhr · dpa-AFX
Heizen ist teurer geworden
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zugestern, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDgestern, 12:05 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden