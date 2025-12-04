W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 't-online' zum gescheiterten Friedensgespräch in Moskau

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zum gescheiterten Friedensgespräch in Moskau:

"Wer nun denkt, dass Trump nach dem Scheitern der Gespräche in Moskau den Druck auf Putin erhöht, ist naiv. Es wird weiterlaufen wie in den vergangenen Monaten. Der Krieg in der Ukraine wird fortgesetzt, bis Putin seine Kriegsziele erreicht oder sie verändern muss. Für Europa zeigen diese Entwicklungen aber erneut eine Notwendigkeit auf: Es muss möglichst schnell eigenständiger werden. Das gilt mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine, aber auch auf die eigene Sicherheit. Nur das zählt. Nach Dienstag mehr als je zuvor."/yyzz/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Inflationsdruck bleibt
Heizen ist teurer gewordengestern, 06:40 Uhr · dpa-AFX
Heizen ist teurer geworden
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zugestern, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDgestern, 12:05 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden