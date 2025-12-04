Pressestimme: 't-online' zum gescheiterten Friedensgespräch in Moskau
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zum gescheiterten Friedensgespräch in Moskau:
"Wer nun denkt, dass Trump nach dem Scheitern der Gespräche in Moskau den Druck auf Putin erhöht, ist naiv. Es wird weiterlaufen wie in den vergangenen Monaten. Der Krieg in der Ukraine wird fortgesetzt, bis Putin seine Kriegsziele erreicht oder sie verändern muss. Für Europa zeigen diese Entwicklungen aber erneut eine Notwendigkeit auf: Es muss möglichst schnell eigenständiger werden. Das gilt mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine, aber auch auf die eigene Sicherheit. Nur das zählt. Nach Dienstag mehr als je zuvor."/yyzz/DP/nas
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zugestern, 15:45 Uhr · onvista
PlusAktie im Abwärtstrend
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDgestern, 12:05 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung