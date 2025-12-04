W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Steigender Dax bleibt unter 24.000 Punkten

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Solide Vorgaben aus den USA haben die Kurse auch am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag angeschoben. Der deutsche Leitindex Dax stieg im frühen Xetra-Handel um 0,7 Prozent auf 23.860 Zähler. Damit verbleibt er allerdings wie schon in den vergangenen drei Wochen unter der runden Marke von 24.000 Punkten.

Vor allem der Dow Jones Industrial hatte am Vorabend zugelegt und sich dem Rekordhoch vom November stark angenähert. Rückenwind kommt auch aus Japan, wo der Nikkei-Index kräftig zulegen konnte. Anleger setzen unverändert auf eine Zinssenkung in den USA in der kommenden Woche.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte lag mit 0,8 Prozent im Plus bei 29.551 Punkten. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann gut ein halbes Prozent.

Vor allem Einschätzungen von Analysten bewegten die Kurse. Siemens Energy stiegen um 2,6 Prozent, angetrieben von einer Hochstufung auf "Overweight" durch JPMorgan. Commerzbank gewannen 2 Prozent, hier strich Goldman Sachs das Verkaufsvotum. Ein positiver Kommentar von JPMorgan ließ SAP-Aktien um 1 Prozent zulegen.

Kursgewinne gab es auch im Autosektor. Die Bank of America hat eine positivere Haltung zur Aktie von Mercedes-Benz , diese legte an der Dax-Spitze um 3,3 Prozent zu. Die Investmentbank stufte zudem die Papiere der Porsche-Holding auf "Buy" hoch, die Anteilsscheine stiegen um 3,2 Prozent.

Die zuletzt gut gelaufenen Aurubis -Aktien legten um weitere 0,7 Prozent zu nach Geschäftszahlen des Kupferproduzenten für das Geschäftsjahr 2024/25.

Unter den kleineren Titeln stiegen Formycon um 7,7 Prozent. Der Hersteller von Biopharmazeutika ist mit der international aufgestellten MS Pharma eine Partnerschaft zur Kommerzialisierung eines Medikaments eingegangen./bek/stk

