Stabil in den Tag | Salesforce und Snowflake im Fokus

Die Wall Street ist stabil, zumal die Zinssenkungsfantasie weiter an Fahrt gewinnt. Konjunkturdaten schüren erneut die Hoffnung, dass die FED am 10. Dezember die Zinsen senken wird. Nachdem der Lohnabwickler ADP mit einem Rückgang der Privatbeschäftigung überrascht, signalisiert nun auch die Personalberatung Challenger Gray & Christmas eine anhaltend schwierige Lage am Arbeitsmarkt. Laut dem FedWatch Tool liegt die Wahrscheinlichkeit für einen 25-Basispunkte-Schritt bei mittlerweile 89%. Der S&P 500 und Nasdaq konnten in acht der letzten neun Handelstage Boden gutmachen. Während die Aktien von Snowflake nach den Zahlen fast 10% verlieren, geht es bei den Aktien von Salesforce nach den Zahlen geringfügig bergauf.



