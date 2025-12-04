W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Steinmeier hält Rede im britischen Parlament

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt am Donnerstag seinen Staatsbesuch in Großbritannien fort und hält eine Rede im Parlament in London. Dazu werden Abgeordnete des Unter- und des Oberhauses erwartet. Steinmeier dürfte dabei wie schon am ersten Besuchstag betonen, dass Deutschland und Großbritannien nach schwierigen Jahren im Anschluss an den Brexit vor fast sechs Jahren wieder enger zusammenarbeiten sollten.

Mit dem Vertrag von Kensington sei dafür die Grundlage gelegt. Der deutsch-britische Freundschaftsvertrag war im vergangenen Juli geschlossen worden. Bei einem Treffen mit Steinmeier sprach auch der britische Premierminister Keir Starmer von einem neuen Kapitel in den beiderseitigen Beziehungen.

Beginnen wird der zweite Besuchstag von Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender mit einer Kranzniederlegung am Grab von Königin Elisabeth II.. Zusammen mit König Charles III. will sich Steinmeier zudem mit ehrenamtlich Engagierten treffen.

Steinmeier und Büdenbender waren am Vortag zu ihrem dreitägigen Besuch eingetroffen. Sie wurden von König Charles und Königin Camilla mit viel Pomp empfangen. Es ist der erste Staatsbesuch eines Bundespräsidenten im Vereinigten Königreich seit 27 Jahren./sk/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Inflationsdruck bleibt
Heizen ist teurer gewordengestern, 06:40 Uhr · dpa-AFX
Heizen ist teurer geworden
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zugestern, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDgestern, 12:05 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden