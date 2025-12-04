TAGESVORSCHAU: Termine am 4. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 4. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen (10.00 Uhr Pk) 08:00 DEU: Metro AG, Jahreszahlen (12.00 Uhr Pk) 13:30 SWE: Electrolux, Capital Markets Day 22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Rio Tinto, Capital Markets Day USA: Comcast, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (vorab) 09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (vorab) 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 11/25 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/25 11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q3/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 10/25 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Energietag des Weltenergierat Deutschland e.V. «Everything in Transition - Wohin steuert die globale Energiepolitik?», Berlin 11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Alnatura 2025 zur wirtschaftlichen Entwicklung sowie zu aktuellen Themen und Plänen für das laufende Geschäftsjahr, Darmstadt AUT: Jährliches Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europe (OSZE), Wien RUS: Kremlchef Putin reist zu Staatsbesuch nach Indien BEL: Treffen der EU-Verkehrsminister, Brüssel

