TAGESVORSCHAU: Termine am 5. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 5. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 CHE: Swiss Re, Investor Day 17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/25 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 9/25 08:00 NOR: Industrieproduktion 10/25 08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 08:30 HUN: Industrieproduktion 10/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 10/25 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 11/25 09:00 ESP: Industrieproduktion 10/25 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/25 11:00 EUR: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Staatsausgaben Q3/25 11:00 EUR: Haushaltskonsum Q3/25 11:00 EUR: Beschäftigung Q3/25 (endgültig) 11:00 GRC: BIP Q3/25 16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/25 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (vorab) 21:00 USA: Konsumentenkredite 10/25 EUR: S&P Rating Deutschland

