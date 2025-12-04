Trump-Vertrauter: Ausstieg aus nordamerikanischem Handelsdeal ist eine Option

Bangalore, 04. Dez (Reuters) - US-Präsident Donald Trump könnte im kommenden Jahr über einen Ausstieg aus dem Handelsabkommen mit Mexiko und Kanada (USMCA) entscheiden.

Dies berichtete das Nachrichtenportal "Politico" am Donnerstag unter Berufung auf den US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer. "Die Haltung des Präsidenten ist, dass er nur gute Abkommen will. Der Grund, warum wir eine Überprüfungsphase in das USMCA eingebaut haben, war für den Fall, dass wir es überarbeiten, überprüfen oder aus ihm aussteigen müssen", sagte Greer demnach in einem vorab verbreiteten Podcast.

Greer brachte zudem die Idee ins Spiel, getrennt mit Kanada und Mexiko zu verhandeln und das Abkommen in zwei Teile aufzuspalten. Er habe erst diese Woche mit Trump über diese Möglichkeit gesprochen. Trump hatte am Mittwoch erklärt, USMCA werde entweder auslaufen oder es werde ein neues Abkommen ausgehandelt.

Stellungnahmen des Weißen Hauses sowie der kanadischen und mexikanischen Regierung lagen zunächst nicht vor.

Das USMCA-Abkommen hatte im Jahr 2020 das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) ersetzt und wurde während Trumps erster Amtszeit ausgehandelt. Es sieht vor, dass die drei Länder nach sechs Jahren eine gemeinsame Überprüfung vornehmen.

(Bericht von Gnaneshwar Rajan, geschrieben von Christian Krämer, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)