W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Novo Nordisk auf 'Buy' - Ziel 400 Kronen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Finanzchef Karsten Munk Knudsen habe den Fokus 2026 auf dem US-Marktstart der Abnehmpille Wegovy und weiteren Pipeline-Fortschritten, schrieb Kerry Holford am Donnerstagabend nach einem Treffen. Der Pipeline messe der Markt auf aktuellem Kursniveau viel zu wenig Wert zu./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Novo Nordisk (ADR)
Novo Nordisk

Das könnte dich auch interessieren

Agrarchemie- und Pharmakonzern
Bayer sieht in US-Rechtsstreits um Glyphosat Hoffnungsschimmer02. Dez. · dpa-AFX
Bayer sieht in US-Rechtsstreits um Glyphosat Hoffnungsschimmer
Aktie unter Druck
Schott Pharma auf Rekordtief nach schwachen Zielvorgabenheute, 10:05 Uhr · dpa-AFX
Schott Pharma auf Rekordtief nach schwachen Zielvorgaben
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zu03. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USD03. Dez. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden