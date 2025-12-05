ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Novo Nordisk auf 'Buy' - Ziel 400 Kronen
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Finanzchef Karsten Munk Knudsen habe den Fokus 2026 auf dem US-Marktstart der Abnehmpille Wegovy und weiteren Pipeline-Fortschritten, schrieb Kerry Holford am Donnerstagabend nach einem Treffen. Der Pipeline messe der Markt auf aktuellem Kursniveau viel zu wenig Wert zu./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
WechselBörsenneulinge TKMS und Aumovio ziehen in MDax ein - Dax bleibt unverändertgestern, 07:26 Uhr · Reuters
Agrarchemie- und PharmakonzernBayer sieht in US-Rechtsstreits um Glyphosat Hoffnungsschimmer02. Dez. · dpa-AFX
Aktie unter DruckSchott Pharma auf Rekordtief nach schwachen Zielvorgabenheute, 10:05 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USD03. Dez. · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung