Auftragseingang legt überraschend deutlich zu
dpa-AFX · Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Industrie stabilisiert sich weiter. Die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe legten im Oktober überraschend deutlich zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat lag das Plus bei 1,5 Prozent und fiel damit deutlich höher aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Sie hatten nur mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet.
Auch im Vorjahresvergleich hellt sich die Lage etwas auf: Hier ergibt sich für den Oktober zwar ein leichtes Minus von 0,7 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit einem viel deutlicheren Rückgang um 2,4 Prozent gerechnet.
