Bayer - S-K-S-Umkehr als Kurstreiber
HSBC · Uhr
S-K-S-Umkehr als Kurstreiber
In unserer letzten Analyse der Bayer-Aktie hatten wir die Bedeutung der „magischen 30-EUR-Marke“ hervorgehoben (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 26. November). Der Sprung über diese Hürde zahlt sich voll aus. Charttechnisch geht dieser Ausbruch mit der Auflösung der Schiebezone zwischen 25 EUR und 30 EUR sowie dem Abschluss der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation der letzten zwei Jahre einher (siehe Chart). Eine zweite Aufwärtskurslücke im Tagesbereich (30,66 EUR zu 33,04 EUR) verleiht den Ambitionen der Bullen zusätzlichen Nachdruck. Während das Anschlusspotenzial von 5 EUR aus der angeführten Tradingrange im Eiltempo bereits nahezu abgearbeitet wurde, eröffnet die o. g. S-K-S-Umkehr sogar ein langfristiges Kursziel im Bereich von 42 EUR. Auf dem Weg in diese Region definiert die Abwärtskurslücke vom November 2023 (37,94 EUR zu 39,56 EUR) zusammen mit der 200-Wochen-Linie (akt. bei 39,34 EUR) ein wichtiges Etappenziel. Das neue MACD-Kaufsignal sowie die hohe Relative Stärke (Levy) verleihen der Bayer-Aktie derzeit zusätzlichen Rückenwind. Im Sinne eines aktiven Money Managements kann der Stopp zur Gewinnsicherung auf das Niveau der jüngsten Kurslücke im Tagesbereich (33,04/30,66 USD) nachgezogen werden.
Bayer (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Bayer
Quelle: LSEG, tradesignal²
