Börse am Morgen 05.12.2025

Dax steigt auf 24.000 Punkte

onvista · Uhr
Der Dax startete am Morgen positiv und überwand die 24.000er Marke. Eine Stunde nach Handelsbeginn stand ein Plus von 0,51 Prozent auf 24.003 Punkte zu Buche.  Rückenwind gaben am Morgen die gestiegenen Aufträge für die deutsche Industrie - die guten Zahlen machten Hoffnung, hieß es von der VP Bank.

 "Bleiben die Käufer jetzt am Ball und geht es schnell auch über die psychologische runde Marke, dann könnten die Anleger in Frankfurt den Traum von einer Jahresendrally doch noch weiterträumen", schrieb Analystin Christine Romar vom Broker CMC Markets.

Wenig Impulse kommen unterdessen von Übersee. Während der viel beachtete Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche näher rückt, war am Vorabend der starken Erholung an den US-Börsen erst einmal die Luft ausgegangen. Die Anleger rechnen aber weiter fest mit einer Zinssenkung.

Salzgitter und Thyssenkrupp stark

Stahlwerte sind am Freitagmorgen gefragt - vor allem deutsche. Während Aktien der Branchengröße Arcelormittal mit weniger als ein Prozent Plus vergleichsweise unauffällig sind, legen Thyssenkrupp und Salzgitter deutlich zu.

Letztere jagen mit fast 6 Prozent Plus auf das höchste Niveau seit März 2023 und nähern sich der 40-Euro-Marke.Analyst Ephrem Ravi von der Citigroup reihte sich am Morgen bei den Experten ein, die den neuen EU-Protektionismus für die Stahlbranche feiern. Die Abschirmungsmaßnahmen gegenüber Importen seien die entscheidende Triebfeder für 2026, so Raivi. Er empfahl Thyssenkrupp, Arcelor, Acerinox und SSAB ohnehin bereits zum Kauf und erhöhte nun die meisten Kursziele.

Bei Salzgitter votiert er zwar mi "Neutral", zog aber das Kursziel sehr deutlich an auf 38 Euro.Der JPMorgan-Branchenexperte hatte jüngst sogar von einer europäischen "Stahl-Renaissance" gesprochen.  (mit Material von dpa-AFX)

