DAX® - Batterie an "dojis"

HSBC · Uhr
Batterien
HSBC Daily Trading

Batterie an "dojis"

Der DAX® konnte gestern zulegen und damit mit 23.931 Punkten sogar ein neues Verlaufshoch verbuchen. Insgesamt läuft die Erleichterungsrally nachdem sich das temporäre Abtauchen unter die Marke von 23.000 Punkten als Fehlsignal entpuppt hat. Mitte November hatten die deutschen Standardwerte eine Kurslücke (23.992/24.028 Punkte) gerissen, welche nun wieder mehr und mehr in Schlagdistanz rückt. Der kurzfristige Abwärtstrend seit Oktober (akt. bei 24.192 Punkten) definiert danach die nächste Barriere. Auf der Unterseite dient dagegen die 200-Tage-Linie (akt. bei 23.519 Punkten) als solide Rückzugsmarke. Da wir uns in den letzten Tagen intensiv mit dem Jahresausblick beschäftigt haben, weisen wir zum Abschluss noch auf eines unserer absoluten Schlüsselargumente hin. Im Monatsbereich hat der DAX® auch im November eine Kerze mit kleinem Körper ausgebildet. Das ist mittlerweile die sechste Kerze dieser Art in Serie. Dadurch staut sich ein ordentliches Bewegungspotenzial auf. Der Ausbruch aus dieser Lethargie dürfte die mittelfristige DAX®-Richtung festlegen – jetzt und vermutlich auch für 2026.

DAX® (Monthly)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



