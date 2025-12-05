EQS-Adhoc: Scherzer & Co. AG beschließt Verlängerung des laufenden Aktienrückkaufprogramms

EQS-Ad-hoc: Scherzer & Co. AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Scherzer & Co. AG beschließt Verlängerung des laufenden Aktienrückkaufprogramms



05.12.2025 / 14:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Die Scherzer & Co. AG, im Folgenden auch „Gesellschaft“, hat am 2. Juli 2025 ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 1.000.000 Aktien im Gegenwert von bis zu EUR 2,5 Mio. bekannt gegeben, welches bis 30. Dezember 2025 befristet ist („Aktienrückkauf 2025“).



Der Vorstand der Scherzer & Co. AG hat heute unter Ausnutzung der auf der ordentlichen Hauptversammlung vom 26. Mai 2025 beschlossenen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien (ISIN DE0006942808) mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Verlängerung des Aktienrückkauf 2025 bis zum 30. April 2026 beschlossen.



Bis einschließlich 04. Dezember 2025 hat die Gesellschaft im Rahmen des Aktienrückkauf 2025 insgesamt 430.773 Aktien der Gesellschaft (ca. 1,6% des Grundkapitals) zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von rund EUR 1,0 Mio. erworben. Für die Fortsetzung des Aktienrückkauf 2025 stehen damit noch ca. EUR 1,5 Mio. zur Verfügung. Es können noch bis zu 569.227 Aktien erworben werden.



Der Rückkauf wird weiterhin unter Führung einer Bank nach Maßgabe der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 erfolgen. Die beauftragte Bank trifft ihre Entscheidungen über den Zeitpunkt des Aktienerwerbs unabhängig und unbeeinflusst von der Scherzer & Co. AG.



Die Aktien sollen weiterhin über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse und über Tradegate Exchange erworben werden. Der von der Gesellschaft gezahlte Erwerbspreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den volumengewichteten durchschnittlichen Börsenpreis einer Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten drei Börsenhandelstagen an der Frankfurter Wertpapierbörse vor dem Erwerb oder – falls dieser Zeitpunkt früher liegt – zum Zeitpunkt der Eingehung einer Verpflichtung zum Erwerb um nicht mehr als 10% über- oder unterschreiten.



Die auf diesem Wege erworbenen eigenen Aktien der Gesellschaft sollen für die nach der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 26. Mai 2025 zulässigen Zwecke verwendet werden.



Alle Transaktionen werden nach ihrer Ausführung in regelmäßigen Abständen auf der Website der Gesellschaft unter www.scherzer-ag.de/die-scherzer-aktie/aktienrueckkaufprogramm-2025 unter der Rubrik "Fortschritt Aktienrückkaufprogramm 2025" bekannt gegeben.



Köln, 05. Dezember 2025



Ansprechpartner für Rückfragen:

Dr. Georg Issels

Mitglied des Vorstands der Scherzer & Co. AG,

Friesenstraße 50, 50670 Köln



Tel. (0221) 82032-15

E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.de

Internet: www.scherzer-ag.de

Ende der Insiderinformation

05.12.2025 CET/CEST

Sprache: Deutsch Unternehmen: Scherzer & Co. AG Friesenstraße 50 50670 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221-820 32-0 E-Mail: info@scherzer-ag.de Internet: www.scherzer-ag.de ISIN: DE0006942808 WKN: 694280 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2241208

2241208 05.12.2025 CET/CEST