EQS-AFR: LANXESS Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
LANXESS Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

05.12.2025 / 09:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die LANXESS Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://lanxess.com/de-de/investoren/reporting

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://lanxess.com/en/investors/reporting

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:

https://lanxess.com/de-de/investoren/reporting

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:

https://lanxess.com/en/investors/reporting

Sprache:Deutsch
Unternehmen:LANXESS Aktiengesellschaft
Kennedyplatz 1
50569 Köln
Deutschland
Internet:www.lanxess.com
Lanxess

