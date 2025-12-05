EQS-DD: HUGO BOSS AG: Stephan Sturm, Kauf

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.12.2025 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Stephan
Nachname(n):Sturm

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

HUGO BOSS AG

b) LEI

529900LFVU534EBRXD13 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A1PHFF7

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
35,00 EUR350.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
35,00 EUR350.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETA

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HUGO BOSS AG
Holy-Allee 3
72555 Metzingen
Deutschland
Internet:www.hugoboss.com
