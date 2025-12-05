W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Infineon Technologies AG: Andreas Urschitz, Übertragung von Aktien im Rahmen des Infineon-Short Term Incentive

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.12.2025 / 12:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Andreas
Nachname(n):Urschitz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Infineon Technologies AG

b) LEI

TSI2PJM6EPETEQ4X1U25 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006231004

b) Art des Geschäfts

Übertragung von Aktien im Rahmen des Infineon-Short Term Incentive

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
35,419922 EUR155.103,84 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
35,419922 EUR155.103,84 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

05.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
Deutschland
Internet:www.infineon.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

102240 05.12.2025 CET/CEST

Infineon

