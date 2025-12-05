EQS-DD: Infineon Technologies AG: Andreas Urschitz, Verkauf von Aktien im Rahmen des Infineon-Short Term Incentive zur Deckung von Steuern und Gebühren



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.12.2025 / 12:17 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Andreas Nachname(n): Urschitz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Infineon Technologies AG

b) LEI

TSI2PJM6EPETEQ4X1U25

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006231004

b) Art des Geschäfts

Verkauf von Aktien im Rahmen des Infineon-Short Term Incentive zur Deckung von Steuern und Gebühren

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 35,419922 EUR 74.842,30 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 35,419922 EUR 74.842,30 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

