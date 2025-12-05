W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Scout24 SE: Sprengnetter Finanzmanagement GmbH, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.12.2025 / 11:08 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Sprengnetter Finanzmanagement GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Jan
Nachname(n): Sprengnetter
Position: Mitglied des Extended Leadership Teams

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Scout24 SE

b) LEI
5493007EIKM2ENQS7U66 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A12DM80

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
87,40 EUR 49.992,8 EUR
87,40 EUR 199.534,2 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
87,4000 EUR 249.527,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
05.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


05.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet: www.scout24.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102252  05.12.2025 CET/CEST

