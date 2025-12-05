W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: TAKKT AG: Timo Stephan Krutoff, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.12.2025 / 16:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Timo Stephan
Nachname(n):Krutoff

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

TAKKT AG

b) LEI

549300AZ0JTVTW3IZY37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007446007

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
3,78 EUR378,00 EUR
3,78 EUR6.350,40 EUR
3,78 EUR6.085,80 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
3,7800 EUR12.814,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

Sprache:Deutsch
Unternehmen:TAKKT AG
Presselstr. 12
70191 Stuttgart
Deutschland
Internet:www.takkt.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

102270 05.12.2025 CET/CEST

TAKKT

