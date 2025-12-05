EQS-News: Börse Hamburg mit neuem Börsenrat

Emittent / Herausgeber: Börse Hamburg / Schlagwort(e): Sonstiges

Börse Hamburg mit neuem Börsenrat

Hamburg, 05. Dezember 2025 – An der Börse Hamburg wurde der Börsenrat für die Amtsperiode 2026 bis 2028 gewählt. Auf der heutigen konstituierenden Sitzung wurde Frank Schriever, Vice Chairman Wealth Management der Deutsche Bank AG, zum neuen Vorsitzenden des Börsenrates gewählt. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende des Börsenrates löst Marcus Vitt ab, der seit 2003 dem Gremium angehörte und die Position des Vorsitzenden eine Amtsperiode innehatte. „Mit Frank Schriever übernimmt ein renommierter Finanzexperte den Vorsitz des Börsenrates. Er bringt nicht nur langjährige Expertise, sondern auch eine klare Vision für die Zukunft des Börsenplatzes Hamburg mit. Ich wünsche ihm viel Erfolg für die nächste Amtsperiode“, erklärt Marcus Vitt zur Amtsübergabe. Schriever ist seit 2011 Börsenratsmitglied. „Ich freue mich, den Vorsitz zu übernehmen. Gemeinsam mit dem Börsenrat möchte ich die Börse Hamburg als modernen, transparenten und zukunftsfähigen Handelsplatz weiterentwickeln“, betont Schriever. Sein Ziel: die Attraktivität für Anleger steigern und die Position der Börse im digitalen Zeitalter festigen.



Zur Stellvertreterin bzw. zu Stellvertretern wurden Silke Grimm (Mitglied des Vorstandes der Euler Hermes Deutschland NL der Euler Hermes SA), Kai Jordan (Mitglied des Vorstandes der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG), Gernot Mittendorfer (Geschäftsführer der Trade Republic Bank GmbH) und Dr. Olaf Oesterhelweg (Mitglied des Vorstandes der Hamburger Sparkasse AG) bestimmt.



Der Börsenrat ist das zentrale Organ der Börse Hamburg. Er ist unter anderem für die Bestellung und Überwachung der Geschäftsführung zuständig und erlässt die wichtigsten Regelwerke. Das Gremium besteht aus Vertretern von Kreditinstituten, Skontroführern, Market Makern, der Anlegerschaft und Unternehmen, deren Wertpapiere an der Börse Hamburg zugelassen sind, sowie Vertretern sonstiger betroffener Wirtschaftsgruppen.

Börsenrat Hamburg 2026 bis 2028

Vorsitzender Frank Schriever Vice Chairman Wealth Management der Deutsche Bank AG

Stv. Vorsitzende Silke Grimm Mitglied des Vorstandes der Euler Hermes Deutschland NL

der Euler Hermes SA Kai Jordan Mitglied des Vorstandes der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Gernot Mittendorfer Geschäftsführer der Trade Republic Bank GmbH Dr. Olaf Oesterhelweg Mitglied des Vorstandes der Hamburger Sparkasse Weitere Mitglieder Markus Barth Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG Steffen Bätjer Mitglied des Vorstandes der Fielmann Group Aktiengesellschaft Martin Berger Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Rita Herbers Mitglied des Vorstandes der Hamburger Volksbank eG Gerrit Kaufhold Mitglied des Vorstandes der Enapter AG Raik Mildner Mitglied des Vorstandes der HanseMerkur Versicherungsgruppe Markus Neukirch Mitglied des Vorstandes der Deutsche WertpapierService Bank AG Leif Österwind Head of Trading Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG Sven Padberg Vorstand der FSA FinanzServiceAgentur AöR Sabine Schoon-Renné Bereichsvorständin der Commerzbank für die comdirect Stephan Schrameier Mitglied des Vorstandes der M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien Ralf Sommer Vorsitzender des Vorstandes der Hamburgischen Investitions- und Förderbank Sachverständige Prof. Dr. Christoph Kumpan Direktor des Instituts für Unternehmens- und Kapitalmarktrecht

Bucerius Law School - Hochschule für Rechtswissenschaft

gemeinnützige GmbH Merle Schmidt-Bruun Mitglied des Vorstands der Hamburg Hochbahn AG Dr. Jörg Stotz Sprecher der Geschäftsführung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Dr. Michael Schwalba Vorsitzender des Stiftungsrats der Karg-Stiftung Oliver Szabries Mitglied des Vorstandes der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank

Über die Börse Hamburg

Die Börse Hamburg ist unter anderem ein führender Börsenplatz für den Handel mit offenen, aktiv gemanagten Fonds in Deutschland. Anleger können börsentäglich zwischen 8 Uhr und 22 Uhr mehr als 3.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag zu aktuellen Preisen handeln. Die Orderaufgabe erfolgt - wie bei anderen Wertpapiergeschäften - über die Hausbank oder den Online-Broker. Es ist lediglich bei der Auswahl des Börsen- bzw. Handelsplatzes Hamburg anzugeben. Bei der Ausführung über die Börse Hamburg lassen sich Aufträge preislich und zeitlich limitieren, zum Beispiel auch über Stop-Loss- und Stop-Buy-Orders. Der Handel findet unter Aufsicht der Handelsüberwachungsstelle an der Börse Hamburg statt. Mehr Informationen unter www.boerse-hamburg.de/.



