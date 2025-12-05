EQS-News: DeFi Technologies-Tochtergesellschaft Valour bringt vier Digital Asset ETPs an die brasilianische Börse B3

EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Vertrag

DeFi Technologies-Tochtergesellschaft Valour bringt vier Digital Asset ETPs an die brasilianische Börse B3



06.12.2025 / 00:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Brasilien-Debüt von Valour: Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies hat von der B3 die Genehmigung erhalten, vier ETPs für digitale Vermögenswerte – Valour Bitcoin (BTCV), Valour Ethereum (ETHV), Valour XRP (XRPV) und Valour SUI (VSUI) – zu notieren, die voraussichtlich ab dem 17. Dezember 2025 gehandelt werden und brasilianischen Anlegerinnen und Anlegern ein in BRL denominiertes, lokal notiertes Engagement über ihre bestehenden Brokerage- und Depotstrukturen ermöglichen.

Globale Plattform, neue Region: Mit 100 ETPs, die bereits an den wichtigsten europäischen Börsen notiert sind, fasst Valour mit dem Markteintritt in Brasilien zum ersten Mal außerhalb Europas Fuß und unternimmt einen wichtigen Schritt im Rahmen einer breiter angelegten Expansionsstrategie, die auf Lateinamerika, Afrika, den Nahen Osten, Asien und andere Entwicklungsregionen abzielt.

Erschließung eines hochkarätigen Marktes: Unter Nutzung Brasiliens Position als größte Kryptowirtschaft Lateinamerikas und seines zunehmend ausgereiften regulatorischen Rahmens will Valour institutionstaugliche, an der B3 börsengehandelte Produkte für den Zugang zu digitalen Vermögenswerten anbieten und damit der wachsenden Nachfrage sowohl privater als auch institutioneller Anleger entsprechen.

TORONTO, 6. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralem Finanzwesen („DeFi") überbrückt, freut sich bekanntzugeben, dass seine Tochtergesellschaft, Valour Inc. sowie Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die Genehmigung der B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão („B3") erhalten haben, vier ETPs für digitale Vermögenswerte über BDRs, die auf ETPs basieren, zu notieren.

Die brasilianischen ETPs von Valour – Valour Bitcoin (BTCV), Valour Ethereum (ETHV), Valour XRP (XRPV) und Valour SUI (VSUI) – sollen ab dem 17. Dezember 2025 in den Handel an der B3 aufgenommen werden. Die neuen Notierungen werden am 19. Dezember bei Börsenschluss auf dem Parkett der B3-Börse in Sao Paulo feierlich eingeläutet. Die Produkte werden brasilianischen Anlegerinnen und Anlegern ein lokal notiertes, auf BRL lautendes Engagement in Valours führenden ETPs für digitale Vermögenswerte über dieselben Brokerage- und Depotsstrukturen bieten, die sie bereits für Aktien und ETFs nutzen.

ETP-Plattform von Valour expandiert nach Brasilien

Valour bietet derzeit rund 100 ETPs für digitale Vermögenswerte in ganz Europa an und verfügt weiterhin über die größte Auswahl an ETPs für digitale Vermögenswerte weltweit, die an wichtigen Handelsplätzen wie Spotlight Stock Market (Schweden), Börse Frankfurt (Deutschland), SIX Swiss Exchange (Schweiz), London Stock Exchange (England) und Euronext (Paris und Amsterdam) notiert sind. Die Palette reicht von:

Layer-1- und Layer-2-Netzwerken

Modulare Infrastruktur für Datenverfügbarkeit und Tokenisierung

Gamoing- und Creator-Ökosysteme

Community- und Governance-Tokens

Dies ermöglicht ein diversifiziertes Engagement in digitalen Vermögenswerten innerhalb regulierter, börsengehandelter Marktstrukturen.

Die Genehmigung zur Notierung von BTCV, ETHV, XRPV und VSUI an B3 über BDR an ETP stellt einen wichtigen Schritt in der internationalen Expansionsstrategie von Valour dar, die Lateinamerika, Afrika, den Nahen Osten, Asien und andere Entwicklungsregionen weltweit umfasst. Brasilien ist das erste große Standbein von Valour außerhalb Europas. B3 dient als regionale Drehscheibe für Aktien, ETFs und eine immer breiter werdende Palette an Produkten und Derivaten, die mit digitalen Vermögenswerten verbunden sind.

Brasilien: Ein strategischer Markt

Brasilien hat sich als der größte und kohärenteste Finanzmarkt Lateinamerikas etabliert – mit mehr als 213 Millionen Menschen, die durch Portugiesisch als gemeinsame Sprache sowie eine einheitliche regulatorische und kapitalmarktbezogene Infrastruktur verbunden sind. Das Land ist auch die größte Krypto-Wirtschaft der Region, mit geschätzten 318,8–319 Milliarden US-Dollar an Krypto-Vermögenswerten, die zwischen Juli 2024 und Juni 2025 gehandelt wurden, was etwa einem Drittel aller Krypto-Aktivitäten in Lateinamerika entspricht.Laut dem 2025 Global Crypto Adoption Index von Chainalysis liegt Brasilien inzwischen auf Platz 5 weltweit, was ein schnelles Wachstum sowohl bei der Nutzung durch Privatpersonen als auch durch Institutionen widerspiegelt.

Dieser Aufschwung findet vor dem Hintergrund eines reifenden Rechtsrahmens statt. Das brasilianische Gesetz über virtuelle Vermögenswerte (Gesetz Nr. 14.478/2022) und nachfolgende Dekrete haben Krypto-Vermögenswerte offiziell anerkannt, die brasilianische Zentralbank zur Hauptregulierungsbehörde für Anbieter virtueller Vermögenswerte ernannt und 2025 neue Vorschriften eingeführt, die die Standards des Finanzsektors und die AML/CTF-Anforderungen auf Krypto-Intermediäre ausweiten.

Vor diesem Hintergrund zielen die regulierten, an der B3 börsengehandelten, auf ETPs basierenden BDR von Valour darauf ab, brasilianischen Institutionen einen institutionellen Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu bieten, indem sie transparente börsliche Preisbildung, lokale Abwicklung und vertraute Governance-Standards kombinieren.

Management-Kommentar

„Brasilien ist einer der wichtigsten und am schnellsten wachsenden Märkte für digitale Vermögenswerte weltweit, und die B3 steht im Zentrum dieses Wachstums", sagte Johan Wattenström, Chief Executive Officer und Executive Chairman von DeFi Technologies und Mitbegründer von Valour. „Die Notierung von Valours BTCV-, ETHV-, XRPV- und VSUI-Produkten an der B3 ist eine natürliche Erweiterung unserer europäischen Franchise und ein grundlegender Schritt in unserer breiteren Expansion nach Lateinamerika und anderen wachstumsstarken Regionen. Wir glauben, dass brasilianische institutionelle und private Anlegerinnen und Anleger einen regulierten, börsengehandelten Zugang zu digitalen Vermögenswerten wünschen, und unsere ETP-Plattform ist genau auf diesen Bedarf zugeschnitten."

„In Europa hat Valour das weltweit größte Angebot an ETPs für digitale Vermögenswerte aufgebaut, und wir sehen, dass sich in Brasilien ähnliche Nachfragemuster abzeichnen", so Andrew Forson, President von DeFi Technologies und Chief Growth Officer von Valour. „Durch die lokale Notierung unserer Kern-ETPs bieten wir brasilianischen Anlegerinnen und Anlegern eine Produktpräsenz, von der wir erwarten, dass sie im Laufe der Zeit um weitere brasilianische Notierungen, strukturierte Produkte und Lösungen erweitert wird, die auf den sich rasch entwickelnden Investmentmarkt der Region zugeschnitten sind."

Informationen zur B3 ExchangeB3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão („B3" oder die „B3 Exchange") ist die brasilianische Börse und eines der wichtigsten Finanzmarkt-Infrastrukturunternehmen der Welt. Die B3 hat ihren Hauptsitz in São Paulo und ist in ihrem Premium-Segment Novo Mercado unter dem Kürzel B3SA3 notiert. Die B3 organisiert und bietet Handels-, Clearing-, Abwicklungs-, Registrierungs- und Verwahrungsdienstleistungen für Aktien, Derivate und OTC-Märkte sowie Daten- und Technologiedienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.b3.com.br/en_us/

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu 100 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien sowie Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (gemeinsam „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen zu Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte valour.com.

Über Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Liquiditätsanbieter für digitale Vermögenswerte, der Unternehmen maßgeschneiderte Liquiditätslösungen ohne Einschränkungen bietet – mit einem Schwerpunkt auf branchenführender Handelsausführung, Abwicklung und Technologie. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com.

Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.reflexivityresearch.com/

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem die geplante Notierung der ETPs von Valour und der BDRs von DeFi Technologies an der B3, den erwarteten Zeitpunkt der Notierung und des Handels, künftige Expansionspläne nach Brasilien und in andere Regionen sowie die erwartete Anlegernachfrage nach digitalen Asset-ETPs, das regulatorische Umfeld im Hinblick auf Wachstum und Akzeptanz dezentraler Finanztechnologien, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln sowie Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2838376/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies__Subsidiary_Valour_to_L.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2838377/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies__Subsidiary_Valour_to_L.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2838366/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies__Subsidiary_Valour_to_L.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-tochtergesellschaft-valour-bringt-vier-digital-asset-etps-an-die-brasilianische-borse-b3-302634502.html

06.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2241388 06.12.2025 CET/CEST