EQS-News: mAbxience und HP treiben den Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Bioproduktion und der Entwicklung von Biosimilars voran

MADRID, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- mAbxience, ein Unternehmen von Fresenius, und HP Inc., ein weltweit führendes Technologieunternehmen, geben ein neues Projekt zur Entwicklung einer innovativen Lösung für künstliche Intelligenz (KI) bekannt, die den Produktionsprozess von monoklonalen Antikörpern und Biosimilars optimiert.

„Das Projekt stellt einen bahnbrechenden Schritt bei der Anwendung von KI in der industriellen Biotechnologie dar, indem ein digitaler Zwilling des biologischen Prozesses geschaffen wird, der die Vorhersagbarkeit, Konsistenz und Effizienz in der großtechnischen Produktion verbessern soll. Dies ist ein klares Beispiel für Technologie mit Sinn: Wir nutzen künstliche Intelligenz nicht nur, um Prozesse zu optimieren, sondern auch, um zu helfen, dass wichtige Behandlungen mehr Menschen schneller und besser erreichen", sagte Sergio Martínez, technischer Leiter des Projekts bei HP.

Über die technologische Innovation hinaus birgt diese Lösung für alle Partner von mAbxience, sowohl für die Lizenznehmer von Biosimilars als auch für CDMO-Kunden, ein transformatives Potenzial. Durch die Integration von KI in seine Produktionsabläufe will mAbxience seinen Ansatz zur Entwicklung von Biologika deutlich verbessern, die betriebliche Effizienz steigern und die Ressourcennutzung optimieren. Dieser Fortschritt wird die Position des Unternehmens als zuverlässiger, wettbewerbsfähiger globaler Partner für die Bioproduktion stärken und gleichzeitig dazu beitragen, den Zugang der Patienten zu sicheren, hochwertigen biologischen Arzneimitteln zu optimieren.

„Künstliche Intelligenz kann ein großes, bisher ungenutztes Potenzial für die Optimierung der Bioproduktion eröffnen", sagte Timo Liebig, Innovationsleiter bei mAbxience.

„Durch diese Zusammenarbeit mit HP haben wir erfolgreich unseren ersten Prototyp entwickelt, der effizientere, robustere und noch besser kontrollierte Fertigungskampagnen ermöglicht. Dieses Projekt zeigt, wie technologische Innovationen direkt zu einem besseren Zugang der Patienten zu wichtigen biologischen Therapien führen können", kommentierte Iván Sánchez, F&E-Direktor bei mAbxience.

Die Entwicklung basierte auf realen Produktionsdaten, die mit fortschrittlichen neuronalen Netzwerkmodellen verarbeitet und in einer industriellen Umgebung validiert wurden. Das daraus resultierende Tool ermöglicht den Teams von mAbxience, verschiedene Phasen des Zellkulturprozesses zu simulieren, zu analysieren und zu optimieren, mit dem Ziel, die Ausbeute zu erhöhen und gleichzeitig die Prozessvariabilität zu reduzieren.

Diese Initiative ist das erste Projekt im Rahmen der strategischen Zusammenarbeit zwischen HP und mAbxience, die darauf abzielt, KI in mehreren kritischen Bereichen des Unternehmens einzusetzen, um die Produktivität, Qualität und Nachhaltigkeit der weltweiten Aktivitäten zu verbessern. Die in León entwickelte und überprüfte Lösung hat das Potenzial, auch an anderen mAbxience-Standorten und -Prozessen weltweit eingesetzt zu werden.

