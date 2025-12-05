EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 128.555 Orders im November
EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: 128.555 Orders im November
05.12.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Düsseldorf, 5. Dezember 2025
Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat November 128.555 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 25,47 % gegenüber dem Vormonat (+78,83 % ggü. November 2024).
|November 2025
|Oktober 2025
|November 2024
|Orders gesamt
|128.555
|172.494
|71.887
|Wertpapier–Orders
|125.676
|171.496
|68.164
|Future–Kontrakte
|9.637
|5.268
|9.229
Im November lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 174,50 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 11,16 % gegenüber dem Vormonat (+14,01 % ggü. November 2024). Per 30.11.2025 wurden bei der sino AG 305 Depots betreut (+1,67 % ggü. Vormonat).
05.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|sino AG
|Ernst-Schneider-Platz 1
|40212 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49(0)211 3611-0
|Fax:
|+49(0)211 3611-1136
|E-Mail:
|info@sino.de
|Internet:
|www.sino.de
|ISIN:
|DE0005765507
|WKN:
|576550
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2240548
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2240548 05.12.2025 CET/CEST