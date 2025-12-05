EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 128.555 Orders im November

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

sino AG | High End Brokerage: 128.555 Orders im November



05.12.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Düsseldorf, 5. Dezember 2025

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat November 128.555 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 25,47 % gegenüber dem Vormonat (+78,83 % ggü. November 2024).

November 2025 Oktober 2025 November 2024 Orders gesamt 128.555 172.494 71.887 Wertpapier–Orders 125.676 171.496 68.164 Future–Kontrakte 9.637 5.268 9.229

Im November lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 174,50 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 11,16 % gegenüber dem Vormonat (+14,01 % ggü. November 2024). Per 30.11.2025 wurden bei der sino AG 305 Depots betreut (+1,67 % ggü. Vormonat).

05.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: sino AG Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49(0)211 3611-0 Fax: +49(0)211 3611-1136 E-Mail: info@sino.de Internet: www.sino.de ISIN: DE0005765507 WKN: 576550 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2240548

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2240548 05.12.2025 CET/CEST