EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 128.555 Orders im November

EQS Group · Uhr
sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: 128.555 Orders im November

05.12.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 5. Dezember 2025

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat November 128.555 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 25,47 % gegenüber dem Vormonat (+78,83 % ggü. November 2024).

 November 2025Oktober 2025November 2024
Orders gesamt128.555172.49471.887
Wertpapier–Orders125.676171.49668.164
Future–Kontrakte9.6375.2689.229

Im November lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 174,50 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 11,16 % gegenüber dem Vormonat (+14,01 % ggü. November 2024). Per 30.11.2025 wurden bei der sino AG 305 Depots betreut (+1,67 % ggü. Vormonat).

05.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht
Sprache:Deutsch
Unternehmen:sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon:+49(0)211 3611-0
Fax:+49(0)211 3611-1136
E-Mail:info@sino.de
Internet:www.sino.de
ISIN:DE0005765507
WKN:576550
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2240548
Ende der MitteilungEQS News-Service

2240548 05.12.2025 CET/CEST

sino

